Крупнейшая в этом году незаконная рубка леса пресечена под Балахной

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В Балахнинском межрайонном лесничестве Нижегородской области была раскрыта одна из самых масштабных незаконных рубок леса с начала года. Около 240 кубометров древесины было нелегально вырублено, сообщили в региональном минлесхозе.
Материалы по факту преступления уже переданы в полицию, возбуждено уголовное дело по статье 260 УК РФ.
Министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона Роман Воробьев отметил, что выявление подобных случаев остаётся приоритетной задачей министерства. Он подчеркнул важность постоянного контроля за лесами и тесного взаимодействия с правоохранительными органами.
С начала 2025 года проведено более 7 тысяч патрулирований, в ходе которых выявлены 12 случаев незаконной рубки общим объёмом 311,28 кубометра древесины. Два человека привлечены к административной ответственности.
Для сравнения, в прошлом году в регионе было зафиксировано 83 незаконные рубки лесных насаждений общей площадью 815 кубометров.
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