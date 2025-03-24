НРО партии "Единая Россия" доставила очередную партию гумгруза на Донбасс Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Из Нижегородской области в зону СВО бойцам доставили очередную партию гуманитарной помощи. Её сформировали неравнодушные жители Лысковского, Княгининского и Дальнеконстантиновского округов. Грузовой транспорт предоставил Нижегородское региональное отделение партии «Единая Россия». В составе гумконвоя: строительные материалы, электрооборудование, генераторы, теплые вещи, средства личной гигиены и многое другое.

Сопровождал гумгруз из областного центра заместитель главы администрации Дальнеконстантиновского округа, член региональной партии «Единая Россия» Дмитрий Тараканов.

«Сегодня как никогда важно сплотиться и поддерживать друг друга. Мы гордимся нашими земляками, проявившими отзывчивость и неравнодушие. Эта помощь - не просто вещи, это знак единства и общей ответственности за тех, кто стоит на защите нашей страны», — подчеркнул Дмитрий Тараканов.

Гуманитарная помощь была доставлена на Белгородское, Северодонецкое, Бахмутское направления и в город Донецк. Бойцы поблагодарили земляков за помощь и поддержку.

«Спасибо землякам за помощь! На фронте и в тылу мы делаем одно общее дело — приближаем победу», - сказали военнослужащие.

Напомним, с самого начала спецоперации жители Нижегородской области оказывают поддержку военнослужащим, вынужденным переселенцам, тем, кто остался на территориях освобожденных регионов, и жителям приграничных регионов.

Нижегородское региональное отделение и волонтерский центр партии «Единая Россия» в первые дни СВО организовали оперативные штабы, сразу подключились депутатский корпус партии и различные организации. В постоянном режиме ведется отправка грузов – и для военнослужащих, и для мирного населения. Депутаты, активисты вместе с партнерами регулярно передают необходимые вещи, спецоборудование, медикаменты, продукты.