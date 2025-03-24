Олег Дерипаска открыл в Нижнем Новгороде центр спортивных единоборств Спорт

Фото: пресс-служба фонда "Вольное Дело"

Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело» открыл в Нижнем Новгороде центр спортивных единоборств «Сокол». Занятия в центре ведут профессиональные тренеры, обучение для детей и подростков полностью бесплатное. Это уже девятый «Сокол» в России, в планах — более сорока по всей стране.

Новый центр спортивных единоборств «Сокол» может принимать до 500 человек в сутки. Детей и подростков от 6 до 18 лет бесплатно обучают там техникам карате, самбо, греко-римской борьбы и других видов единоборств. В комплексе есть два спортивных зала, раздевалки, тренерские, сауна, зоны отдыха и медпункт, на улице оборудованы футбольная и волейбольная площадки.

«Я считаю важным дать молодёжи состояться в спорте: это такой багаж, который за плечами не носить, а в жизни очень поможет. Постоянное самосовершенствование, которому учат восточные единоборства — серьёзная часть воспитательного процесса и для мужчин, и для девушек», — сказал на открытии центров «Сокол» Олег Дерипаска.

Руководитель нижегородского «Сокола» — семикратный чемпион мира по самбо Раис Рахматуллин, тренеры — мастера спорта и опытные наставники, которые помогают своим подопечным не только улучшить физическую форму, но и укрепить характер, стать смелее, активнее и решительнее.

«Единоборства развивают силу, выносливость, быстроту, гибкость и координацию, но самое главное — настойчивость, уверенность в себе, целеустремлённость и трудолюбие. Не все наши воспитанники станут спортсменами и тренерами, но абсолютно всем пригодятся в жизни морально-волевые качества, полученные на занятиях», — отмечает руководитель центра Раис Рахматуллин.

«Мы начинаем занятия не с упражнений, а с объяснения принципов ненападения, самообороны, безударной техники. Затем потихонечку прививаем дисциплину и трудолюбие путём тренировок и постепенного увеличения нагрузок. На своём опыте я вижу, что чаще всего на соревнованиях всё решает не физическая сила, а смелость и упорство», — говорит тренер по самбо Леонид Малозёмов.

Первый центр спортивных единоборств «Сокол» открылся в 2021 году в Усть-Лабинске (Краснодарский край). Ещё три центра построили в 2023 году — в Братске, Тайшете и Саяногорске. В 2024 заработали спорткомплексы в Красноярске, Дивногорске, Ачинске и Шелехове. В этом году центры «Сокол» откроются в Краснодаре, Волгограде, Ярославле, Краснотурьинске, Североуральске и Рузаевке.

Всего планируется запустить больше сорока таких объектов по всей стране, а общий объём инвестиций уже превысил 6 млрд рублей. Также в планах — партнёрство спортивных клубов «Сокол» с крупнейшими центрами единоборств Китая, Японии и Кореи, включая программы обмена, совместные турниры и соревнования.

Следить за достижениями спортсменов «Сокола» можно на сайте, там же можно найти расписание и записаться на пробное занятие.