Нижегородский суд оштрафовал брата Немцова за непредоставление отчетов иноагента

Советский райсуд Нижнего Новгорода оштрафовал двоюродного брата Бориса Немцова на 30 тысяч рублей. Поводом для штрафа стало непредоставление отчета в региональное управление Минюста РФ, как того требует законодательство для иностранного агента.
Напомним, что Игорь Эйдман был признан иностранным агентом в декабре 2023 года. По имеющейся информации, последние несколько лет он живет за пределами России.
Как сообщается на сайте Советского суда, Эйдман оштрафован по статье 19.34 КоАП РФ за ненадлежащее выполнение обязательств, связанных с деятельностью иностранного агента. Согласно закону, он обязан предоставлять информацию о своей деятельности в соответствующие органы, но этого не сделал.
Кстати, это не первый штраф для родственника первого нижегородского губернатора Немцова. Прошлым летом он был оштрафован на такую же сумму за то, что не отметил свои публикации в соцсетях фразой о статусе иноагента, как того требовал Роскомнадзор.
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