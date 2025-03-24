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Политика

Люлин: "Финансовые услуги в сельской местности должны быть максимально доступны для жителей"

24 марта 2025 18:07  [34] Политика
Люлин: Финансовые услуги в сельской местности должны быть максимально доступны для жителей

Фото: пресс-служба ЗСНО

24 марта в Заксобрании Нижегородской области состоялось заседание комитета по бюджету и налогам. Депутаты обсудили проект изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации, разработанный профильным комитетом регионального парламента по бюджету и налогам. 

Документом предлагается расширить возможности применения патентной системы налогообложения при осуществлении деятельности по оказанию банковских услуг предпринимателями (платежными агентами) в сельских населенных пунктах, входящих в состав не только сельских поселений, но и муниципальных округов.

Председатель Заксобрания Евгений Люлин подчеркнул, что повышение доступности финансовых услуг – важнейшая задача, и необходимо, чтобы жители сельской местности даже в самых отдаленных районах имели к ним максимальный доступ. Спикер регионального парламента выразил надежду, что инициатива нижегородских законодателей получит поддержку коллег на федеральном уровне.

С 1 января 2025 года вступили с силу изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, предусматривающие возможность применения патентной системы налогообложения (ПСН) предпринимателями, оказывающими услуги населению по принятию наличных денежных средств и их внесению на его банковский счет, а также по выдаче физическому лицу наличных денежных средств с его банковского счета, при осуществлении ими розничной торговли на объектах стационарной торговой сети в сельских населенных пунктах, входящих в состав сельских поселений.

Законопроектом предлагается внести в Налоговый кодекс изменение, позволяющее применения ПСН при осуществлении деятельности по оказанию банковских услуг платежными агентами в сельских населенных пунктах, входящих в состав не только сельских поселений, но и муниципальных округов.

«Нижегородская область недавно стала одним из двух регионов – победителей всероссийского конкурса «Столица финансовой культуры – 2025». В регионе постоянно проводится большая работа по повышению финансовой грамотности и доступности банковских и в целом финансовых услуг. Подготовленная комитетом инициатива будет способствовать не только росту доступности финансовых услуг для граждан на селе, но также позволит предпринимателям получать дополнительные доходы благодаря расширению перечня оказываемых услуг», - отметил председатель комитета ЗСНО по бюджету и налогам Александр Шаронов.

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Теги:
Законодательное собрание Налоги
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