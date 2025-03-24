Нижегородцы могут заранее заполнить "черновики" заявлений о приеме детей в первый класс на "Госуслугах" Общество

Фото: Минцифры РФ

Нижегородцы могут заполнить «черновики» заявлений о приеме детей в первый класс на «Госуслугах». Удобный сервис позволяет заполнить заявление заранее, родителям первоклассника нужно только выбрать школу и льготы. Форма и черновик сохранятся в личном кабинете, после чего появится таймер обратного отсчета — он подскажет, через какое время можно подать заявление официально. В день начала кампании пользователю останется только нажать кнопку «отправить».

«Онлайн-сервис по записи детей в первый класс с каждым годом становится все более популярным у нижегородцев. Это более быстрый и менее волнительный формат поступления. К порталу «Госуслуги» подключены все школы Нижегородской области, выбор не ограничен», - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Школы сами определяют дату открытия записи в 1-й класс, но это должно произойти не позднее 1 апреля. До 30 июня можно будет подать заявление в школу рядом с домом, по месту прописки ребенка или в другую, если есть льгота.

«Школы Нижегородской области готовы принять заявления от родителей будущих первоклашек в электронном виде. Эта услуга на сайте «Госуслуги» предоставляется уже четвертый год и пользуется всё большей популярностью, сокращая время на оформление заявки и предотвращая возможные ошибочные действия. Отмечу, что с полуночи 1 апреля сервис начнет принимать заявления в электронном виде от нижегородцев», - сообщил министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.

С 6 июля по 5 сентября у родителей будущих первоклассников будет возможность выбрать любое другое образовательное учреждение. В таком случае ребенка зачислят только при наличии свободных мест. Если в выбранной школе не будет мест, ребенку предложат место в другой школе.

Напомним, что развитие госпорталов для удобства жителей всецело отвечает задачам нового нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который реализуется в России с 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина.