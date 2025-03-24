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Экономика

Выручка резидентов муниципальных бизнес-инкубаторов увеличилась на 44% за 2024 год

24 марта 2025 18:19  [1] Экономика
Выручка резидентов муниципальных бизнес-инкубаторов увеличилась на 44% за 2024 год

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 1,5 млрд рублей составила выручка резидентов нижегородских муниципальных бизнес-инкубаторов в 2024 году, что на 44% больше, чем годом ранее. Результаты работы бизнес-инкубаторов подвели на итоговом совещании в технопарке «Анкудиновка». 

В регионе работают девять муниципальных бизнес-инкубаторов: в Городце, Балахне, Заволжье, Выксе, Дзержинске, Павлове, Тоншаеве, поселке Сатис, г. Бор. Заполняемость муниципальных бизнес-инкубаторов составляет 98 процентов.

«Команды бизнес-инкубаторов создают условия для развития резидентов: предоставляют площади для офисов, организуют места коллективного пользования и разрабатывают программы для предпринимателей с учетом специфики муниципалитетов. Результаты их работы оцениваются по совокупности таких показателей, как выручка, количество предоставленных услуг, объем привлеченных инвестиций и уровень государственной поддержки. Первые три места по итогам работы муниципальных бизнес-инкубаторов заняли Павловский, Заволжский и Городецкий», – рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян

Резидентами муниципальных бизнес-инкубаторов являются 108 компаний региона, при этом 32 организации стали резидентами в 2024 году.

«Специалисты бизнес-инкубаторов помогают резидентам подобрать меры поддержки исходя из потребностей конкретной компании. Благодаря этой работе в 2024 году резиденты муниципальных бизнес-инкубаторов получили почти 600 миллионов рублей государственной поддержки. Первые места по объему полученной господдержки заняли резиденты Городецкого, Балахнинского и Павловского бизнес-инкубаторов», – сказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов

На базе бизнес-инкубаторов также открыты филиалы центра «Мой бизнес», куда за консультацией может обратиться любой предприниматель. За прошлый год эксперты оказали более 10 тысяч услуг. В число лидеров по этому показателю вошли Городец, Павлово и Балахна.

 «Мы на ежегодной основе формируем рейтинг бизнес-инкубаторов. Кроме того, в рамках координации работы структур регулярно проводим выездные совещания, встречаемся с предпринимателями в муниципалитетах, а также организуем взаимодействие бизнес-инкубаторов с органами власти и иной структурой поддержки предпринимательства», - сообщил директор технопарка «Анкудиновка» Тимур Радаев.

Для оценки удовлетворенности работой бизнес-инкубаторов регулярно проводятся опросы резидентов. По итогам опросов в прошлом году резиденты оценили работу управляющих компаний на «отлично».

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

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Теги:
Бизнес-инкубатор Нацпроект Предприниматели
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