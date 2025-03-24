Стратегию поддержки семей и многодетности до 2036 года утвердили в России Политика

Фото: сайт правительства РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о Стратегии действий в сфере семейной и демографической политики на период до 2036 года. Документ разработан при участии ведущих демографов, представителей регионов, органов власти и общественных организаций, а также обсуждался с родителями по всей стране.

На совещании с вице-премьерами основные положения стратегии представила Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что этот документ стал важным итогом Года семьи и содержит конкретные меры по увеличению числа многодетных семей, снижению уровня их бедности и повышению рождаемости.

Одним из ключевых приоритетов станет укрепление института семьи и продвижение традиционных ценностей. Для этого в рамках нацпроекта "Семья" будут реализованы специальные программы.

Также стратегия направлена на популяризацию здорового образа жизни. Власти планируют бороться с основными факторами риска, такими как табакокурение, употребление алкоголя, низкая физическая активность и несбалансированное питание.

Отдельное внимание уделено охране здоровья родителей и детей. Запланированы меры по раннему выявлению заболеваний, расширению диспансеризации и профилактических осмотров.

Государство продолжит совершенствовать систему поддержки семей с детьми. Важным направлением станет помощь родителям в совмещении работы и заботы о детях – планируется развитие системы присмотра, создание центров поддержки молодых семей при вузах и внедрение корпоративных демографических стандартов в бизнесе.

Какие меры поддержки вводят в Нижегородской области

С 2025 по 2030 годы в регионе объявлено Пятилетие семьи. В рамках инициативы с 1 июля 2025 года стартует программа "ОСНОВА", предусматривающая значительные выплаты родителям.

- При рождении первого ребенка – 360 тысяч рублей из регионального бюджета (по 10 тысяч рублей ежемесячно в течение трёх лет). Дополнительно предоставляется федеральный материнский капитал – 676,3 тысячи рублей.

- При рождении второго ребенка – 800 тысяч рублей, из которых 500 тысяч оформляются сертификатом, а оставшиеся выплачиваются по 20 тысяч рублей ежемесячно в течение 15 месяцев. Федеральный маткапитал при этом составит 217,4 тысячи рублей.

- При рождении третьего ребенка – 1 млн рублей: 700 тысяч в виде сертификата и 30 тысяч рублей ежемесячно в течение 10 месяцев.

- При рождении четвёртого и последующих детей – 1 млн рублей единым сертификатом.

Власти рассчитывают, что новые меры поддержки помогут улучшить демографическую ситуацию в регионе и стимулируют рост многодетных семей.