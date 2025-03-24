Скорость мобильного интернета выросла на Большой Покровской в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Кира Мишина

Компания МТС сообщает об улучшении качества мобильного интернета на одной из главных туристических улиц города — Большой Покровской. В результате установки дополнительного телекоммуникационного оборудования скорость мобильного интернета в сети LTE на этой улице увеличилась на 30%.

Большая Покровская — культурный и туристический центр Нижнего Новгорода, где находятся исторические здания, бутики, кафе и развлекательные заведения. Обновленная сеть теперь обеспечит жителям города и туристам стабильный доступ к мобильному интернету, даже в часы пик, когда улица особенно многолюдна. Улучшенное покрытие охватывает такие ключевые объекты, как сквер имени Свердлова, Нижегородский академический театр драмы имени Максима Горького, площадь Народных промыслов и Русский музей фотографии.

Теперь, в период весенних прогулок, школьных каникул или фестивалей, нижегородцы и гости города смогут быстро и комфортно общаться в мессенджерах и пользоваться социальными сетями.

Директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов отметил, что компания подготовила сеть к активному весеннему сезону, установив дополнительное оборудование в местах с наибольшим трафиком. Это обеспечит комфортное использование интернета для всех, кто находится в центре культурной жизни города.