Почти 1,5 тысячи заявок подано на программу "Герои. Нижегородская область" Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

1449 заявок поступило от военнослужащих на участие в региональной программе "Герои. Нижегородская область", рассказали в облправительстве.

Напомним, программа "Герои. Нижегородская область" является важной инициативой, направленной на поддержку ветеранов и военнослужащих, которые возвращаются к гражданской жизни.

Учитывая количество заявок, видно, что интерес к программе велик, и она может сыграть значимую роль в интеграции военных в общественную жизнь. Подготовка ветеранов для работы в государственных и муниципальных органах власти — это не только способ помочь им адаптироваться, но и возможность привлечь в эти структуры людей с уникальным опытом и навыками.

Из общего числа прошедших регистрацию 99% - мужчины, также среди участников программы есть и женщины.

Кроме представителей Вооружённых сил РФ также есть и представители других силовых ведомств: МВД, Росгвардии, МЧС, ФСИН и ФСО.

Как сообщалось ранее, возможность регистрации на программу "Герои. Нижегородская область" была продлена до конца марта.

"Мы получили просьбы продлить срок регистрации от бойцов, которые не успели подать документы из-за выполнения служебных обязанностей. Мы решили удовлетворить эти просьбы и продлили регистрацию до 31 марта", - отмечал ранее замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.