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Общество

ГК "Эн+ Тепло Волга" вошла в число победителей федерального конкурса "Больше, чем работодатель"

25 марта 2025 12:38  [103] Общество
ГК Эн+ Тепло Волга вошла в число победителей федерального конкурса Больше, чем работодатель

Фото: пресс-служба "Эн+"

Автозаводская ТЭЦ (входит в ГК «Эн+ Тепло Волга») стала одной из 25 площадок-победителей из разных регионов России в рамках конкурса «Больше, чем работодатель». Он является частью федерального проекта «Больше, чем работа», которую реализует Центр содействия молодым специалистам и Росмолодежь. Карьера и реализуется в рамках Долгосрочной федеральной программы содействия занятости молодежи на период до 2030 года.

В рамках проекта проводятся стажировки и профориентационные туры на ведущих предприятиях страны c возможностью получить профессиональные навыки, узнать больше о регионе и познакомиться со своим будущим работодателем. Так, по итогам конкурса с 9 по 13 июня на Автозаводскую теплоэлектроцентраль приедут 15 обучающихся по направлению «Теплотехника и теплоэнергетика» и «Промышленная теплотехника».

«Наша команда подготовила серьезную программу для гостей. Для студентов проведут ознакомительную экскурсию по станции, тренинг по постановке и достижению целей, практикумы в котлотурбинном и химическом цехах. Студенты смогут пройти стажировку по специальностям «Машинист турбин и котельных установок», «Аппаратчик химводоочистки», «Лаборант» и др. Также hr-специалисты Эн+ Тепло Волга проведут для участников мастер-класс по составлению резюме. Мы продумали и экскурсионную программу: проведем для участников турслет, они смогут увидеть памятники природы Нижегородского края и ближе познакомиться с сотрудниками предприятия ГК «ЭН+ ТЕПЛО ВОЛГА» в рамках командообразующей игры и веревочного курса», - рассказал генеральный директор ГК «Эн+ Тепло Волга» Виталий Гаврюшенко.

В рамках конкурса организаторы оценивали условия труда и меры поддержки молодых специалистов на предприятиях. И здесь «Эн+ Тепло Волга» выгодно выделяется своим социальным пакетом: при переезде компания предлагает молодым специалистам «подъемные» и ежемесячную компенсацию стоимости аренды жилья, ДМС после прохождения испытательного срока, возможность участия в программе «Льготной ипотеки» и «Льготного высшего образования».

ГК «Эн+ Тепло Волга» активно привлекает на стажировки студентов из Нижегородской и близлежащих областей. За последние два года практику на предприятиях группы компаний прошли более 80 студентов, более 20 из них в дальнейшем трудоустроились  в ГК «Эн+ Тепло Волга».

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Теги:
ЖКХ Эн+ Энергетика
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