60 школьников из 8 регионов России стали участниками "Лаборатории инноваций" ИТ-кампуса "НЕЙМАРК" Общество

Фото: Максим Горшков

В Нижегородской области стартовало обучение в рамках очередной «НЕЙМАРК.ИТ-академии». В этом году она получила название «Лаборатория инноваций», ее участниками стали 60 школьников из восьми регионов страны. Все они — победители олимпиад и различных профильных конкурсов, успешно прошедшие предварительный отбор.

В дни каникул, до 30 марта включительно, ребят ожидают лекции ведущих экспертов ИТ-индустрии и участие в практических проектах. Школьники смогут научиться работать в команде, презентовать результаты своего труда, принимать решения в условиях ограниченного времени.

«ИТ-кампус «НЕЙМАРК» сконцентрирован на важнейших цифровых направлениях: микроэлектронике, искусственном интеллекте, кибербезопасности. Ими занимается наш научный блок, они же лежат в основе наших сетевых программ высшего образования. И сегодня мы стремимся сделать их понятными и интересными уже для школьников. Чем больше нужных знаний и навыков они смогут получить к моменту выбора конкретной специальности, тем более грамотных специалистов получит в итоге российская ИТ-сфера», — отметил директор ИТ-кампуса «НЕЙМАРК» Валерий Черепенников.

Ровно половина юных «академиков» выбрала трек «Микроэлектроника». Это курс, который приурочен к запуску в 2025 году новой сетевой программы высшего образования от ИТ-кампуса «НЕЙМАРК» и Университета Лобачевского. Ранее стартовали аналогичные совместные с региональными вузами программы по направлениям кибербезопасности и искусственного интеллекта.

Участники смены смогут погрузиться в основы проектирования интеллектуальных систем, цифровой и аналоговой электроники. В результате им предстоит самостоятельно разработать проект «умного дома». Куратором направления выступает эксперт лаборатории микроэлектроники ИТ-кампуса «НЕЙМАРК» Никита Морозов.

Вторая группа участников будет изучать продвинутые алгоритмы и структуры данных на курсе олимпиадного программирования. Школьники смогут разобраться в типах и структурах данных, многообразии переменных, условных операторов и логических выражений. Уровень подготовки будет достаточным для выхода в финал Всероссийской олимпиады школьников по информатике.

Академическим руководителем трека выступает серебряный призер международного чемпионата ICPC, руководитель лаборатории олимпиадного программирования ИТ-кампуса НЕЙМАРК Алексей Шмелёв.

«Сотрудники нашей лаборатории сами участвовали в олимпиадах разного уровня, а позже работали в ИТ-бизнесе, поэтому хорошо представляют его повестку и потребности. Даже если в дальнейшем ребята выберут для себя другие направления развития, навыки нахождения оптимального решения в кратчайшие сроки, распределения ролей в коллективе, ответственности за свою часть проекта не будут лишними», — считает Алексей Шмелёв.

Также участникам ИТ-Академии будут доступны наставничество специалистов и насыщенная внеучебная программа. В частности, их ожидает экскурсия в нижегородский Институт прикладной физики РАН.

Проект НЕЙМАРК.ИТ-Академии реализуется ИТ-кампусом при поддержке правительства Нижегородской области в сотрудничестве с центром выявления и развития талантов «Вега» и молодежным центром «Высота».

Напомним, что проект по созданию межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня НЕЙМАРК в Нижнем Новгороде является частью федерального проекта «Создание сети современных кампусов», который реализуется благодаря национальному проекту «Молодежь и дети». Новый нацпроект по поручению президента России Владимира Путина начал действовать в стране с 2025 года. Он выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование», «Наука и университеты», и направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей, воспитания ответственного и высоконравственного человека. Отдельное внимание в нацпроекте уделено поддержке талантливой молодежи, в том числе молодых специалистов.