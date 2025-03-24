Нижегородский минздрав и частные клиники подписали историческое соглашение

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25 марта в Нижегородской области было подписано историческое соглашение о сотрудничестве между министерством здравоохранения региона, Ассоциацией частных медицинских центров и Профсоюзом работников здравоохранения. Это первое соглашение такого рода не только в Нижегородской области, но и в России, которое объединяет усилия государственных и частных медучреждений для улучшения качества медицинских услуг и условий труда медработников.
Как стало известно НИА "Нижний Новгород", документ подписали министр здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова, председатель правления Ассоциации частных медцентров Алексей Душкин и председатель Профсоюза работников здравоохранения региона Василий Приказнов.
Соглашение направлено на решение ключевых задач в области здравоохранения: повышение доступности медицинской помощи, улучшение условий труда медработников и развитие социальных и профессиональных гарантий для сотрудников всех форм собственности. Также предусмотрено усиление взаимодействия между государственными и частными клиниками, а также координация усилий по защите прав работников.
Галина Михайлова отметила, что соглашение откроет новые возможности для постоянного обмена информацией и совместных образовательных проектов между частными и государственными учреждениями здравоохранения.
В свою очередь Алексей Душкин подчеркнул, что соглашение станет важным шагом для вовлечения частных клиник в процесс развития системы здравоохранения и общественную жизнь региона. Он отметил, что в дальнейшем будет подготовлен ряд предложений по улучшению нормативно-правового регулирования в сфере здравоохранения.
По словам Василия Приказнова, важной частью соглашения станет обмен опытом в сфере социальной и правовой защиты медработников, а также развитие систем охраны труда и психологической поддержки для врачей и медсестер.
"Этот шаг является важным прецедентом как для Нижегородской области, так и для всей страны. Совместная работа государственных и частных клиник, а также общественных организаций, позволит повысить качество медицинских услуг для населения", — отметил Приказнов.
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