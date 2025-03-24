Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с гибелью журналиста Андрея Панова Общество

Фото: личная страница в соцсетях

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин высказался о гибели журналиста телеканала "Звезда" Андрея Панова, который погиб в зоне СВО 24 марта в результате украинского обстрела.

По словам главы региона, Панов с самого начала спецоперации работал в самых горячих точках, освещая происходящее с передовой. В одной из своих публикаций журналист писал: "Любой кадр – это тоже война, пусть и информационная".

Никитин напомнил, что Панов начинал свою карьеру телеоператора в Нижнем Новгороде. Он работал на телеканалах "Волга" и "Кремль", а также освещал деятельность нижегородского футбольного клуба. Коллеги вспоминают его как человека, невероятно увлеченного своей профессией.

"Светлая память Андрею! Искренние соболезнования родным и близким. Окажем необходимую помощь семье", — написал губернатор в своем телеграм-канале 25 марта.