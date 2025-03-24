Концерт диджея Kedr Livanskiy внезапно отменили в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: vk.com/kedr_livankskiy

Выступление электронной исполнительницы Kedr Livanskiy (18+), которое должно было пройти в эти выходные в клубе TAGO MAGO, не состоится. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Изначально причиной отмены называлась инициатива регионального минкульта. Однако позже объявление в соцсетях отредактировали, указав, что концерт не состоится по обстоятельствам, не зависящим от организаторов и самой артистки.

Поклонников попросили не сдавать билеты, так как в подготовку выступления было вложено много сил и средств. В качестве альтернативы зрителям предложили посещение другого концерта.

Ранее Kedr Livanskiy уже выступала в Нижнем Новгороде — ее сет прошел в рамках фестиваля Intervals (18+) в 2022 году. Однако в последнее время концерты диджея отменяют. В 2023 году не состоялось выступление в Санкт-Петербурге, а в этом году были отменены концерты в Москве и Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что на фестивале Intervals-2025 выступит певица Глюкоза.