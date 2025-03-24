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Экс-военкома Хусиянова объявили в розыск после его ухода в зону СВО

25 марта 2025 13:59  [45] Происшествия
Экс-военкома Хусиянова объявили в розыск после его ухода в зону СВО

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Бывший военный комиссар Советского и Нижегородского районов Нижнего Новгорода Анвяр Хусиянов официально объявлен в розыск. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Экс-военкома обвиняют в получении взяток за освобождение призывников от службы в армии. Его задержали в августе 2024 года и отправили в СИЗО, однако через два месяца меру пресечения смягчили, переведя под домашний арест.

Судебное разбирательство началось 10 февраля. Хусиянову вменяли девять эпизодов коррупции, но на заседание 17 марта он не явился. Адвокаты сообщили, что несколько дней назад он подписал контракт с военкоматом Волгоградской области и отправился в зону СВО в составе добровольческого отряда.

Гособвинение подало ходатайство о приостановлении дела и объявлении подсудимого в розыск. Суд поддержал это требование, и в тот же день Хусиянов был объявлен в розыск, а производство по делу временно приостановлено.

Напомним, что на одном из заседаний Хусиянов признался в получении взяток.

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Теги:
Взятки Розыск СВО
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