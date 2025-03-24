Два новых центра обработки данных появится в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Кирилл Мартынов

В Нижнем Новгороде появятся два новых центра обработки данных (ЦОДа). Об этом 25 марта на форуме "Будущее региона" сообщил министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов, передает ИА "Время Н".

По словам министра, стремительное развитие искусственного интеллекта и рост числа цифровых сервисов могут привести к дефициту мощностей для обработки данных уже через два года.

"Ситуация требует создания современной инфраструктуры, способной обеспечить хранение, обработку и передачу больших объемов информации", — отметил министр.

Первый ЦОД строится в партнерстве с "Ростелекомом". Его запуск планируется уже в начале лета 2025 года, а мощность составит 450 стойкомест.

Второй центр, рассчитанный на до 1000 стойкомест, будет создан при участии "Росатома".