Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
25 марта 2025 15:29  [52] Приставы депортировали камерунца-нелегала из Нижегородской области
25 марта 2025 15:02  [90] 17,9 млн рублей выделили на газон на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде
25 марта 2025 14:48  [109] День открытых дверей пройдет 6 апреля в Нижегородском институте управления
25 марта 2025 14:40  [110] Госдума РФ приняла закон о защите от кибермошенничества
25 марта 2025 14:12  [147] Два новых центра обработки данных появится в Нижнем Новгороде
25 марта 2025 13:43  [141] Синоптики прогнозируют типичную апрельскую погоду в Нижегородской области
25 марта 2025 13:28  [139] Аграрии Нижегородской области приступили к весенним полевым работам
25 марта 2025 13:03  [180] Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с гибелью журналиста Андрея Панова
25 марта 2025 12:58  [194] Нижегородский минздрав и частные клиники подписали историческое соглашение
25 марта 2025 12:48  [169] Пропавших 6 дней назад школьниц разыскивают в Нижегородской области
Общество

Два новых центра обработки данных появится в Нижнем Новгороде

25 марта 2025 14:12  [147] Общество
Два новых центра обработки данных появится в Нижнем Новгороде

Фото: Кирилл Мартынов

В Нижнем Новгороде появятся два новых центра обработки данных (ЦОДа). Об этом 25 марта на форуме "Будущее региона" сообщил министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов, передает ИА "Время Н".

По словам министра, стремительное развитие искусственного интеллекта и рост числа цифровых сервисов могут привести к дефициту мощностей для обработки данных уже через два года.

"Ситуация требует создания современной инфраструктуры, способной обеспечить хранение, обработку и передачу больших объемов информации", — отметил министр.

Первый ЦОД строится в партнерстве с "Ростелекомом". Его запуск планируется уже в начале лета 2025 года, а мощность составит 450 стойкомест.

Второй центр, рассчитанный на до 1000 стойкомест, будет создан при участии "Росатома".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Минцифры
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Скорость, лед и адреналин: как прошел Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем Новгороде
24 марта 2025 12:54Скорость, лед и адреналин: как прошел Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph