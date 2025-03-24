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Происшествия

Аферу с земельными участками на 14 млн рублей разоблачили в Дзержинске

25 марта 2025 14:33  [127] Происшествия
Аферу с земельными участками на 14 млн рублей разоблачили в Дзержинске

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении шести жителей Дзержинска, которые незаконно приобрели земельные участки по льготной цене. В результате махинаций бюджету города был причинен ущерб на сумму более 14 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Главным фигурантом дела стал 45-летний мужчина, ранее не имевший судимости. По данным следствия, с июня по июль 2023 года он организовал незаконную покупку участка в поселке Пыра, что нанесло ущерб бюджету в размере 742 660 рублей.  

Кроме того, было установлено, что в период с ноября 2021 года по апрель 2024 года он действовал совместно с пятью сообщниками. Злоумышленники устанавливали на арендованных участках в поселке Петряевка временные сооружения, выдавая их за капитальные объекты недвижимости. Это позволяло им выкупать землю по заниженной стоимости. Впоследствии они подавали в регистрирующий орган ложные сведения о якобы возведенных строениях, в результате чего муниципалитет понес ущерб в размере 14 125 929 рублей.  

По данным фактам было возбуждено несколько уголовных дел по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере". Позднее их объединили в одно производство.  

Фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Они не признали вину, однако на их имущество наложен арест: под ограничения попали пять земельных участков и квартира на сумму более 12,5 млн рублей.  

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. По российскому законодательству максимальное наказание за подобное преступление составляет до 10 лет лишения свободы.

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Теги:
МВД Мошенничество
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