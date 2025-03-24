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Происшествия

Роструд расследует несчастный случай с электромонтером в ТРЦ

25 марта 2025 20:45  [116] Происшествия
Роструд расследует несчастный случай с электромонтером в ТРЦ

В Нижнем Новгороде проводится расследование несчастного случая, произошедшего на рабочем месте с 31-летним электромонтером ООО "Акватория развлечений".

Инцидент случился утром 21 марта 2025 года в торгово-развлекательном центре "Океанис", расположенном в Приокском районе города. Специалист по ремонту и обслуживанию электрооборудования выполнял замену автоматического выключателя в коробке отбора мощности на шинопроводе. Во время работ произошло короткое замыкание, в результате чего мужчина получил серьезные ожоги.

На место происшествия оперативно прибыла бригада скорой помощи. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где врачи диагностировали ожоги пламенем вольтовой дуги I-II-III степени. Повреждения затронули голову, шею, туловище и верхние конечности, охватив 35 % поверхности тела. Также у электромонтера выявлены ожог роговиц и тяжелый ожоговый шок.

Государственная инспекция труда в Нижегородской области приступила к расследованию инцидента. Специалисты выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

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Теги:
Госинспекция труда несчастный случай
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