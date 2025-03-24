Рабочий чуть не погиб, упав 3-метровой высоты в Нижнем Новгороде Происшествия

В Нижнем Новгороде проводится расследование несчастного случая, в результате которого серьезно пострадал разнорабочий ЗАО "СМУ-77".

По предварительным данным, 18 марта 2025 года в 11:00 мужчина выполнял свои служебные обязанности, когда сорвался с высоты около трех метров.

Согласно установленной классификации, полученные травмы относятся к категории тяжелых. Однако работодатель не направил в установленный срок уведомление о происшествии, что является нарушением статьи 228.1 Трудового кодекса РФ.

Как сообщил пострадавший, инцидент произошел на улице Совнаркомовской в Нижнем Новгороде во время выполнения им рабочих задач. Несмотря на это, руководство компании не уведомило Государственную инспекцию труда о случившемся.

Главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес отметил, что в связи с этим инспектором труда начато расследование несчастного случая как сокрытого. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности за попытку скрыть инцидент.