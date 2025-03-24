Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
25 марта 2025 17:10  [1] Открытие центра бокса в Городце снова откладывается
25 марта 2025 16:07  [116] Нижегородский ХК "Старт" подвел итоги сезона 2024/2025
25 марта 2025 15:56  [107] World Athletics продлила отстранение россиян и белорусов от международных стартов
25 марта 2025 14:46  [166] Четыре хоккеиста покидают нижегородский ХК "Старт"
25 марта 2025 10:13  [196] Владимир Поддымников-Гордеев помог в организации турнира по КУДО "Защитники Отечества"
24 марта 2025 19:05  [768] Организаторы айс-кросса в Нижнем Новгороде принесли извинения за лед на трассе
24 марта 2025 17:14  [344] Олег Дерипаска открыл в Нижнем Новгороде центр спортивных единоборств
24 марта 2025 12:54  [1441] Скорость, лед и адреналин: как прошел Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем Новгороде
24 марта 2025 10:59  [671] Организаторы Кубка по айс-кроссу высказались о качестве льда в Нижнем Новгороде
24 марта 2025 10:35  [507] Победитель первого этапа кубка по айс-кроссу поделился эмоциями после победы
Спорт

Открытие центра бокса в Городце снова откладывается

25 марта 2025 17:10  [1] Спорт
Открытие центра бокса в Городце снова откладывается

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Центр бокса в Городце не удастся ввести в эксплуатацию к 1 апреля 2025 года, как планировалось ранее. В региональном минспорта НИА "Нижний Новгород" сообщили, что завершение работ затягивается из-за выявленных недочетов.

Ранее в минстрое говорили, что рассчитывают получить разрешение на ввод центра в эксплуатацию до 1 апреля. Однако теперь стало известно, что этого не произойдет. Как оказалось, в ходе проверки у заказчика появились замечания, не позволяющие ввести объект в эксплуатацию в срок. Сейчас эти замечания оперативно устраняют.

На данный момент в здании завершено возведение несущих конструкций, внутренних стен и перегородок. Установлены окна, проложены наружные коммуникации, выполнено благоустройство территории. Рабочие продолжают укладывать плитку, монтировать инженерные сети и устранять выявленные недостатки.

Когда именно центр бокса будет введен в эксплуатацию, пока неизвестно.

Кстати, центр бокса в Городце собирались построить к 2023 году.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бокс Городец
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Скорость, лед и адреналин: как прошел Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем Новгороде
24 марта 2025 12:54Скорость, лед и адреналин: как прошел Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph