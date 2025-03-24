Открытие центра бокса в Городце снова откладывается

Центр бокса в Городце не удастся ввести в эксплуатацию к 1 апреля 2025 года, как планировалось ранее. В региональном минспорта НИА "Нижний Новгород" сообщили, что завершение работ затягивается из-за выявленных недочетов.
Ранее в минстрое говорили, что рассчитывают получить разрешение на ввод центра в эксплуатацию до 1 апреля. Однако теперь стало известно, что этого не произойдет. Как оказалось, в ходе проверки у заказчика появились замечания, не позволяющие ввести объект в эксплуатацию в срок. Сейчас эти замечания оперативно устраняют.
На данный момент в здании завершено возведение несущих конструкций, внутренних стен и перегородок. Установлены окна, проложены наружные коммуникации, выполнено благоустройство территории. Рабочие продолжают укладывать плитку, монтировать инженерные сети и устранять выявленные недостатки.
Когда именно центр бокса будет введен в эксплуатацию, пока неизвестно.
Кстати, центр бокса в Городце собирались построить к 2023 году.
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