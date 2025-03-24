Открытие центра бокса в Городце снова откладывается Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Центр бокса в Городце не удастся ввести в эксплуатацию к 1 апреля 2025 года, как планировалось ранее. В региональном минспорта НИА "Нижний Новгород" сообщили, что завершение работ затягивается из-за выявленных недочетов.

Ранее в минстрое говорили, что рассчитывают получить разрешение на ввод центра в эксплуатацию до 1 апреля. Однако теперь стало известно, что этого не произойдет. Как оказалось, в ходе проверки у заказчика появились замечания, не позволяющие ввести объект в эксплуатацию в срок. Сейчас эти замечания оперативно устраняют.

На данный момент в здании завершено возведение несущих конструкций, внутренних стен и перегородок. Установлены окна, проложены наружные коммуникации, выполнено благоустройство территории. Рабочие продолжают укладывать плитку, монтировать инженерные сети и устранять выявленные недостатки.

Когда именно центр бокса будет введен в эксплуатацию, пока неизвестно.

Кстати, центр бокса в Городце собирались построить к 2023 году.