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Общество

Зимние учеты диких животных завершили в Нижегородской области

25 марта 2025 20:15  [1] Общество
Зимние учеты диких животных завершили в Нижегородской области

Фото: минлесхоз Нижегородской области

В Нижегородской области завершился зимний маршрутный учет численности охотничьих ресурсов. Итоги исследований помогут оценить состояние популяций диких животных и скорректировать меры по их сохранению.

Как сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, учет является важным этапом в управлении природными ресурсами.

Министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев отметил, что при обработке данных используется информационная система "Цифровой лес". Этот инструмент позволяет более точно фиксировать и анализировать сведения о численности животных, что повышает качество мониторинга. По его словам, совместная работа специалистов, охотников и научных сотрудников делает результаты максимально достоверными.

Полевой этап зимнего учета проходил с 15 января по 15 марта 2025 года. Специалисты обследовали более 1 600 маршрутов общей протяженностью свыше 14,5 тысячи километров. Длина каждого маршрута составляла от 5 до 15 километров.

В работах участвовали штатные сотрудники Минлесхоза, охотпользователи, опытные охотники, а также специалисты заповедника "Керженский", обладающие навыками определения следовой активности животных зимой.

В ходе учета исследовались популяции лосей, косуль, кабанов, рысей, зайцев, куниц, белок, горностаев, ласок, хоров, лисиц, волков, а также таких птиц, как глухари, тетерева, рябчики и куропатки.

На основании собранных данных будет определено допустимое количество животных, которые могут быть добыты без ущерба для популяций. Также будут разработаны меры по регулированию охотхозяйственной деятельности.

Окончательные данные государственного мониторинга охотничьих ресурсов сформируют до 1 апреля 2025 года.

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Теги:
Животные Минлесхоз
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