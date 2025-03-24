Экс-военкома Хусиянова задержали после побега из-под домашнего ареста

Бывший военный комиссар Советского и Нижегородского районов Анвяр Хусиянов снова оказался под стражей. Его задержали 17 марта после того, как он сбежал из-под домашнего ареста, сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе ГУФСИН по региону.
Ранее суд учел доводы защиты о плохом состоянии здоровья Хусиянова и не стал отправлять его в СИЗО, назначив домашний арест. Однако мужчина не явился на очередное заседание и попытался скрыться. Адвокаты подозреваемого во взятках сказали, что несколько дней назад подзащитный подписал контракт с военкоматом Волгоградской области и отправился в зону СВО в составе добровольческого отряда.
После объявления в розыск его оперативно задержали. В этот раз суд постановил отправить Хусиянова в СИЗО.
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