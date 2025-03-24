Установлена личность школьницы, пнувшей памятник на кладбище в Балахне

Сотрудники полиции Балахнинского района установили личность 11-летней девочки, которая попала на видео, пнув надгробие. Ее родителей привлекли к ответственности, сообщили НИА "Нижний Новгород" в ГУ МВД по Нижегородской области.
Полицейские обнаружили ролик в интернете и провели проверку. По их данным, школьница совершила этот поступок во время игры с друзьями, выполняя задание. Девочка призналась, что сожалеет о случившемся и раскаивается.
С несовершеннолетней и ее родителями провели профилактическую беседу о недопустимости подобного поведения. В отношении законных представителей составили административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка).
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