Установлена личность школьницы, пнувшей памятник на кладбище в Балахне Происшествия

Сотрудники полиции Балахнинского района установили личность 11-летней девочки, которая попала на видео, пнув надгробие. Ее родителей привлекли к ответственности, сообщили НИА "Нижний Новгород" в ГУ МВД по Нижегородской области.

Полицейские обнаружили ролик в интернете и провели проверку. По их данным, школьница совершила этот поступок во время игры с друзьями, выполняя задание. Девочка призналась, что сожалеет о случившемся и раскаивается.

С несовершеннолетней и ее родителями провели профилактическую беседу о недопустимости подобного поведения. В отношении законных представителей составили административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка).