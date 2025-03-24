Избиение иностранца в центре Нижнего Новгорода закончилось уголовным делом

Следственный комитет принял к производству уголовное дело о хулиганстве, возбужденное в отношении трех молодых людей, напавших на иностранного гражданина в Советском районе Нижнего Новгорода.
По данным следствия, инцидент произошел 26 февраля 2025 года у одного из домов на проспекте Гагарина. Трое подозреваемых избили мужчину, нанеся ему множественные удары по голове и телу, после чего скрылись.
В результате оперативных мероприятий личности нападавших были установлены. Ими оказались 18-летний и двое 17-летних жителей региона. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Следователи продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего. Дело расследуется по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).
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