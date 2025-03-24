Водитель ВАЗа погиб после съезда в кювет в Нижегородской области Происшествия

Фото: ГАИ по Нижегородской области

В Уренском округе Нижегородской области произошла смертельная авария, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

ДТП случилось вечером 25 марта на 20-м километре трассы Ветлуга — Белышево — Варнавино — Красные Баки. 55-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 превысил скорость, потерял контроль над управлением, после чего машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

Мужчина скончался на месте. По предварительной информации, он не был пристегнут ремнем безопасности и находился в состоянии алкогольного опьянения.