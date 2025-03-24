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Водитель ВАЗа погиб после съезда в кювет в Нижегородской области

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Водитель ВАЗа погиб после съезда в кювет в Нижегородской области

Фото: ГАИ по Нижегородской области

В Уренском округе Нижегородской области произошла смертельная авария, сообщили в региональном управлении ГИБДД.  

ДТП случилось вечером 25 марта на 20-м километре трассы Ветлуга — Белышево — Варнавино — Красные Баки. 55-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 превысил скорость, потерял контроль над управлением, после чего машина съехала в кювет и врезалась в дерево.  

Мужчина скончался на месте. По предварительной информации, он не был пристегнут ремнем безопасности и находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Теги:
ГИБДД ДТП Уренский район
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