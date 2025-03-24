Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
26 марта 2025 11:26  [61] 44 ветерана-фронтовика получат звание "Почетный гражданин Нижнего Новгорода"
26 марта 2025 11:15  [55] Новое гинекологическое оборудование закупили для Арзамасской городской больницы №1
26 марта 2025 11:00  [106] 51% нижегородцев отказываются от работы после успешного собеседования
26 марта 2025 10:13  [122] Нижегородцам рассказали, как не нарваться на мошенников при поиске работы
26 марта 2025 10:12  [95] Почему ламинат и кварц-винил становятся всё более востребованными?
26 марта 2025 07:00  [186] Как оформить больничный во время отпуска
25 марта 2025 20:15  [380] Зимние учеты диких животных завершили в Нижегородской области
25 марта 2025 19:56  [280] Дорогу на Львовской в Нижнем Новгороде могут отремонтировать весной
25 марта 2025 19:30  [314] Еще два ветхих дома снесут в центре Нижнего Новгорода
25 марта 2025 18:12  [225] Дмитрий Серов: "Герои. Нижегородская область - очень актуальный проект"
Общество

Новое гинекологическое оборудование закупили для Арзамасской городской больницы №1

26 марта 2025 11:15  [55] Общество
Новое гинекологическое оборудование закупили для Арзамасской городской больницы №1

Новое гинекологическое оборудование закупили для Арзамасской городской больницы №1 по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». В медучреждении появился видеокольпоскоп, он позволит осуществлять диагностику состояния женского здоровья с повышенной точностью.

Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, помимо кольпоскопа для больницы также приобрели автоматическое гинекологическое кресло. 

По словам главного врача медучреждения Людмилы Красниковой, на закупку оборудования, которое уже ввели в эксплуатацию, было выделено около 700 тыс. рублей. 

«Кольпоскопия – это один из наиболее широко используемых методов диагностики гинекологических заболеваний. Видеокольпоскоп позволяет выявлять малозаметные при обычном осмотре очаги поражения органов. Кроме того, он помогает врачу акушеру-гинекологу при исследовании шейки матки дифференцировать доброкачественные и злокачественные новообразования. Теперь выявлять отклонения и патологии стало гораздо проще, даже на ранних стадиях заболевания», – рассказала Людмила Красникова.

Руководитель больницы подчеркнула, что устройство работает по принципу микроскопа: оптическая линза увеличивает изображение слизистой и сосудов в десятки раз, затем оно цифровизируется и передается на монитор в режиме реального времени. 

«Кольпоскоп уже используется в нашей больнице на амбулаторных приемах. Кроме того, новый аппарат задействован при проведении диспансерных осмотров женщин репродуктивного возраста», – пояснила она.

Напомним, национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Здравоохранение». Новый нацпроект направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли. 

Нацпроект включает 11 федеральных проектов: «Здоровье для каждого», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Медицинские кадры», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сахарным диабетом», «Борьба с гепатитом и минимизация рисков распространения заболевания», «Совершенствование экстренной медпомощи», «Развитие федеральных медицинских организаций, включая развитие сети национальных исследовательских центров», «Национальная платформа «Здоровье», «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
больницы Здравоохранение Нацпроект
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Скорость, лед и адреналин: как прошел Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем Новгороде
24 марта 2025 12:54Скорость, лед и адреналин: как прошел Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph