Новое гинекологическое оборудование закупили для Арзамасской городской больницы №1 Общество

Новое гинекологическое оборудование закупили для Арзамасской городской больницы №1 по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». В медучреждении появился видеокольпоскоп, он позволит осуществлять диагностику состояния женского здоровья с повышенной точностью.

Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, помимо кольпоскопа для больницы также приобрели автоматическое гинекологическое кресло.

По словам главного врача медучреждения Людмилы Красниковой, на закупку оборудования, которое уже ввели в эксплуатацию, было выделено около 700 тыс. рублей.

«Кольпоскопия – это один из наиболее широко используемых методов диагностики гинекологических заболеваний. Видеокольпоскоп позволяет выявлять малозаметные при обычном осмотре очаги поражения органов. Кроме того, он помогает врачу акушеру-гинекологу при исследовании шейки матки дифференцировать доброкачественные и злокачественные новообразования. Теперь выявлять отклонения и патологии стало гораздо проще, даже на ранних стадиях заболевания», – рассказала Людмила Красникова.

Руководитель больницы подчеркнула, что устройство работает по принципу микроскопа: оптическая линза увеличивает изображение слизистой и сосудов в десятки раз, затем оно цифровизируется и передается на монитор в режиме реального времени.

«Кольпоскоп уже используется в нашей больнице на амбулаторных приемах. Кроме того, новый аппарат задействован при проведении диспансерных осмотров женщин репродуктивного возраста», – пояснила она.

Напомним, национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Здравоохранение». Новый нацпроект направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.

Нацпроект включает 11 федеральных проектов: «Здоровье для каждого», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Медицинские кадры», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сахарным диабетом», «Борьба с гепатитом и минимизация рисков распространения заболевания», «Совершенствование экстренной медпомощи», «Развитие федеральных медицинских организаций, включая развитие сети национальных исследовательских центров», «Национальная платформа «Здоровье», «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».