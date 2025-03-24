Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
26 марта 2025 13:45  [112] 24 направления будет доступно из аэропорта Нижнего Новгорода весной-летом
26 марта 2025 12:51  [97] Более 6 тысяч человек приняли участие в XVIII Бутурлинских чтениях
25 марта 2025 18:06  [300] The Hatters и "Сироткин" споют на фестивале в Нижнем Новгороде
25 марта 2025 14:20  [311] Посвященное хохломе арт-пространство откроется в Нижнем Новгороде в апреле
25 марта 2025 13:15  [326] Концерт диджея Kedr Livanskiy внезапно отменили в Нижнем Новгороде
25 марта 2025 11:30  [317] Второй фестиваль Леонида Лундстрема стартовал в Нижнем Новгороде
25 марта 2025 09:16  [389] Мэрия передаст квартиру в Доме Муратова нижегородскому минимущества
24 марта 2025 20:00  [466] Усадьбу Щелокова в центре Нижнего Новгорода расселят для реконструкции
24 марта 2025 15:00  [424] Возобновляются рейсы из Нижнего Новгорода в Анталью
24 марта 2025 13:00  [448] 114 млн рублей выделено на благоустройство Казенного пруда в Лукоянове
Культура и отдых

24 направления будет доступно из аэропорта Нижнего Новгорода весной-летом

26 марта 2025 13:45  [112] Культура и отдых
24 направления будет доступно из аэропорта Нижнего Новгорода весной-летом

Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова (управляется УК "Аэропорты Регионов") переходит на весенне-летнее расписание. Новый график полетов будет действовать с 30 марта по 25 октября.

В этот период пассажирам будут доступны 24 направления, которые обслужат 18 авиакомпаний. В расписании представлены как регулярные, так и чартерные рейсы.

Главные новинки сезона — прямые рейсы в Батуми и Тбилиси от авиакомпании Red Wings. Полеты по этим маршрутам стартуют уже в апреле.

Кроме того, в весенне-летний период возобновляются рейсы:

  • в Норильск (NordStar),

  • в Мурманск ("Икар"),

  • в Стамбул (Red Wings).

Внутренние рейсы традиционно включают Москву и Санкт-Петербург, а также межрегиональные направления: Екатеринбург, Казань, Калининград, Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Новосибирск, Норильск, Самару, Сочи, Уфу, Челябинск и Кострому.

Международные полеты будут выполняться в Анталью, Батуми, Ереван, Минск, Стамбул, Ташкент, Тбилиси, Шарм-эль-Шейх и Хургаду.

Курортные направления из Нижнего Новгорода

Полеты в популярные туристические города доступны у нескольких авиакомпаний. В Сочи можно улететь с Smartavia, "Аэрофлотом", "Икаром", "Россией" и "Северным ветром". В Махачкалу рейсы выполняют NordStar и "Северный ветер".

Отдохнуть в Анталье можно не только в рамках пакетных туров, но и регулярными рейсами "Аэрофлота".

Актуальное расписание на весенне-летний период доступно на сайте аэропорта в разделе "Сезонное расписание". Важно учитывать, что возможны изменения в течение сезона.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авиаперевозки Аэропорт Туризм
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Скорость, лед и адреналин: как прошел Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем Новгороде
24 марта 2025 12:54Скорость, лед и адреналин: как прошел Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph