24 направления будет доступно из аэропорта Нижнего Новгорода весной-летом Культура и отдых

Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова (управляется УК "Аэропорты Регионов") переходит на весенне-летнее расписание. Новый график полетов будет действовать с 30 марта по 25 октября.

В этот период пассажирам будут доступны 24 направления, которые обслужат 18 авиакомпаний. В расписании представлены как регулярные, так и чартерные рейсы.

Главные новинки сезона — прямые рейсы в Батуми и Тбилиси от авиакомпании Red Wings. Полеты по этим маршрутам стартуют уже в апреле.

Кроме того, в весенне-летний период возобновляются рейсы:

в Норильск (NordStar),

в Мурманск ("Икар"),

в Стамбул (Red Wings).

Внутренние рейсы традиционно включают Москву и Санкт-Петербург, а также межрегиональные направления: Екатеринбург, Казань, Калининград, Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Новосибирск, Норильск, Самару, Сочи, Уфу, Челябинск и Кострому.

Международные полеты будут выполняться в Анталью, Батуми, Ереван, Минск, Стамбул, Ташкент, Тбилиси, Шарм-эль-Шейх и Хургаду.

Курортные направления из Нижнего Новгорода

Полеты в популярные туристические города доступны у нескольких авиакомпаний. В Сочи можно улететь с Smartavia, "Аэрофлотом", "Икаром", "Россией" и "Северным ветром". В Махачкалу рейсы выполняют NordStar и "Северный ветер".

Отдохнуть в Анталье можно не только в рамках пакетных туров, но и регулярными рейсами "Аэрофлота".

Актуальное расписание на весенне-летний период доступно на сайте аэропорта в разделе "Сезонное расписание". Важно учитывать, что возможны изменения в течение сезона.