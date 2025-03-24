Правительство РФ определило регионы для ускоренного создания комплексных объектов обращения с ТКО Экономика

Фото: РЭО

Правительство Российской Федерации приняло решение о более оперативном создании 36 комплексных объектов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), общая мощность которых составит почти 5 млн тонн в год. Это решение позволит 19 регионам ускорить подготовку к реализации проектов и обеспечить необходимую инфраструктуру для обработки и утилизации отходов.

Как сообщает телеканал "360", Российский экологический оператор предоставит льготное финансирование для реализации этих проектов.

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, данное решение было принято в связи с проблемами в сфере инвестиций в отдалённых районах и отсутствием инвесторов, готовых вкладывать средства на длительный срок. Оно позволяет ускорить проведение тендеров и заключение контрактов, что в свою очередь снижает стоимость проектов.

Регионы смогут заключать концессионные соглашения без конкурса с организациями из перечня при участии РЭО, который обеспечит льготное финансирование и контроль. В перечень вошли в том числе регионы ПФО - Оренбургская и Самарская области, а также Ярославская, Тверская, Калининградская области, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкессия, Республики Алтай, Ингушетия, Калмыкия, Коми и другие субъекты РФ.

Постановление касается проектов, связанных с разработкой и обновлением объектов, предназначенных для обработки, хранения, переработки, обезвреживания и размещения твёрдых коммунальных отходов в рамках федерального проекта "Экономика замкнутого цикла", который является частью национального проекта "Экологическое благополучие".

Аналогичный подход к заключению концессионных соглашений без проведения торгов уже использовался для создания современных образовательных пространств и школ.