Как вывести на новый уровень безопасность грузоперевозок в Нижегородской области Экономика

Фото: Александр Воложанин

Грузоперевозки на любом уровне — как в рамках города или региона, так и международные — сопряжены с большим количеством рисков. Проблемы на дороге из-за климатических условий, ошибки из-за человеческого фактора от неосторожности водителя до его недобросовестности, мошеннические схемы могут стоить отправителю груза сотен тысяч или миллионов рублей убытков. Рассказываем, как рискует бизнес без цифровизации, почему она важна не только во внутренних процессах компании и как она помогает повысить безопасность перевозок в Нижегородской области.

Работа "по старинке" вредна для компании

Несмотря на активную цифровизацию грузоперевозок, ее темпы оказываются недостаточно высокими. В 2024 году были опрошены 120 средних и небольших компаний, и оказалось, что 70% ведут учет деятельности в таблицах Excel, общаются с грузоотправителями посредством электронной почты и мессенджеров.

По данным платформы "Яндекс Магистрали", около 15% нижегородских предпринимателей боятся внедрения специальных программ для логистики.

Недостаточная цифровизация приводит к проблемам:

отсутствие системы непрерывного мониторинга и отслеживания доставки груза, постоянной связи с водителями и клиентами значительно увеличивает риск потери, повреждения, хищения, задержки груза;

отсутствие электронного документооборота часто приводит к ошибкам в оформлении документов, их утере.

Планирование рейсов в ручном режиме увеличивает риск убытков (около 10% таких рейсов убыточные): даже квалифицированный специалист не может учитывать большой объем данных.

Если у бизнеса нет внутренней логистики или он сочетает внутреннюю и внешнюю — со сторонними исполнителями, объем рисков удваивается. Необходимо трансформировать не только свои бизнес-процессы: например, координировать своих логистов не по телефону или в мессенджерах, а через автоматизированные системы, видеть движение транспорта в режиме реального времени. Нужно также подбирать современные инструменты для внешней логистики.

К таким инструментам относятся биржи грузоперевозок. Их базовая функция — соединить отправителя груза и исполнителя: водителя с транспортом определенного типа или транспортную компанию. Однако бизнесу необходимо не просто найти того, кто отвезет груз. Важно, чтобы транспортировка была качественной, надежной, по оптимальному маршруту.

Поэтому и биржам сегодня тоже необходимо меняться, чтобы повышать свою надежность и функциональность для пользователей. При этом поиск перевозчиков не на цифровых платформах повышает риск найти недобросовестных исполнителей, которые завышают цены, срывают сроки доставки, доставляют груз поврежденным.

Например, при доставке товаров из Москвы в Пермь водителю позвонил злоумышленник под видом сотрудника транспортной компании и сообщил, что нужна перегрузка в Нижегородской области. Итог — товар на сумму в 96 млн рублей похищен. И это далеко не единственная популярная мошенническая схема в грузоперевозках.

Как "цифра" работает в логистике

Чтобы грузоперевозки были безопасными, товары доставлялись вовремя и были в надлежащем состоянии, сегодня применяются следующие технологии:

системы GPS-мониторинга для отслеживания грузов, которые помогают мониторить местоположение транспорта, перевозящего грузы, в режиме реального времени;

RFID-системы, позволяющие контролировать статус груза на каждом этапе — от производства до доставки заказчику;

автоматизированные системы управления транспортом позволяют планировать маршрут, проводить диспетчеризацию и мониторинг, благодаря им уменьшается количество аварий и случаев повреждения грузов;

блокчейн-технологии — неизменяемая база данных, позволяющая всем участникам перевозок отслеживать и подтверждать каждый этап перемещения грузов;

технологии кибербезопасности для борьбы с атаками на информационные системы компании — системы шифрования, брандмауэры, антивирусные программы.

В обеспечении безопасности грузоперевозок значимую роль играют нейросети, которые помогают выбрать оптимальный маршрут, транспорт, учитывать погодные условия, вести мониторинг перевозки, составлять рекомендации с учетом предыдущих перевозок.

Для современных бирж, которые уже превращаются в многофункциональные онлайн-платформы, многие из этих технологий сегодня также необходимы. В частности, большую роль играют алгоритмы проверки пользователей, которые регистрируются в качестве исполнителей или заказчиков — владельцев груза. Необходима интеграция электронного документооборота для надежного и эффективного взаимодействия между участниками перевозки.

Директор по развитию продукта "Яндекс Магистрали" Александр Гаврилов подчеркивает, что движение контроля груза, коммуникация с водителем в режиме реального времени, дополнительные инструменты защиты — как страхование также становятся обязательными для современных онлайн-платформ. И все эти опции завязаны на цифровых технологиях.

Цифровизация грузоперевозок в Нижегородской области

Через Приволжский федеральный округ проходят транспортные коридоры — "Север- Юг" и "Запад-Восток". Нижегородская область — крупный логистический хаб в этом регионе, благодаря чему здесь активно развиваются грузоперевозки и логистическая инфраструктура. С 2023 года в регионе внедрена Стратегия цифровой трансформации транспортного комплекса, предполагающая бесшовную логистику и цифровое управление перевозками.

В 2024 году в области заключили контракты на ремонт почти 400 км автомобильных дорог. Активно строятся складские комплексы, логистические парки, оптово-распределительные центры. Планируется создать особую портовую экономическую зону и организовать мультимодальные перевозки по железной дороге.

И на уровне региона, и на уровне бизнеса происходит активная трансформация отрасли. Нижегородская область одной из первых в стране внедрила цифровые платформы для повышения безопасности и эффективности работы транспорта, в частности Федеральную навигационно-информационную систему, которая позволяет проводить онлайн-мониторинг транспортных средств, контролировать маршрут и график движения и тем самым повысить безопасность любых перевозок.

Горьковская железная дорога запустила сервис "Грузовой конструктор", чтобы проводить погрузку и выгрузку контейнеров прямо по пути следования грузового поезда, что ускоряет все процессы в логистике. Благодаря этому в январе-феврале 2025 года объем перевозок вырос на 17%.

Компании все чаще выбирают современные инструменты для логистики — используют технологии для мониторинга: GPS-трекеры, метки на товарах RFID и NFC, системы управления складом WMS и учета транспорта TMS, системы для отслеживания платежей 1С. А также обращаются к онлайн-платформам для управления грузоперевозками.

Комплексный подход к трансформации логистических задач и процессов помогает нижегородскому бизнесу эффективно использовать свой транспорт и снижать риски при поиске сторонних исполнителей для перевозок и минимизировать расходы на доставку. И чем больше участников рынка будут видеть результаты от взаимодействия с современными технологиями, тем чаще будут выбирать актуальные инструменты, стимулировать отрасль развиваться и повышать безопасность грузоперевозок в Нижегородской области.