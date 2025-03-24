50 дополнительных рейсов введут на ГЖД в майские праздники Общество

На Горьковской железной дороге в период майских праздников назначены 46 дополнительных рейсов поездов дальнего следования. Они будут курсировать по наиболее востребованным маршрутам с 29 апреля по 12 мая 2025 года, сообщили в пресс-службе ГЖД.

Дополнительные составы свяжут крупные города с Москвой и Санкт-Петербургом:

14 рейсов добавят на маршрутах Киров – Москва и Нижний Новгород – Москва.

12 поездов назначены между Нижним Новгородом и Санкт-Петербургом.

12 дополнительных рейсов будут курсировать между Москвой и Казанью.

8 поездов свяжут Москву и Ижевск.

Начальник Горьковской железной дороги – филиала ОАО "РЖД" Сергей Дорофеевский отметил, что компания ежегодно анализирует пассажиропоток и учитывает повышенный спрос в праздничные дни. В этом году россиян ждут две серии выходных по четыре дня, что традиционно увеличивает число поездок в столицу и Санкт-Петербург.

Актуальную информацию о расписании и правилах покупки билетов можно получить по телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД" 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный), а также на официальном сайте ОАО "РЖД".

Добавим, что за первые два месяца 2025 года с вокзалов и станций Горьковской железной дороги отправлено более 5,5 млн пассажиров. Это на 2,2% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Из них: в поездах дальнего следования перевезено свыше 1,3 млн человек (на уровне 2024 года), в пригородном сообщении – более 4,2 млн пассажиров (+3,5%).

Напомним, Горьковская железная дорога – филиал ОАО "РЖД", проходящий по территории 15 регионов России, включая Нижегородскую, Московскую, Кировскую, Свердловскую области, республики Татарстан, Башкортостан, Мордовию, Чувашию и Удмуртию, а также Пермский край.