Мишустин: в России к запуску готовится 20-й нацпроект Экономика

Фото: Кирилл Мартынов

В России к запуску готовится 20-й нацпроект, сказал председатель правительства России Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме с отчетом 26 марта.

По его словам, утвержденные ранее 19 национальных проектов направлены на достижение целей развития, обозначенных президентом России.

Проекты "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодежь и дети", "Кадры", "Инфраструктура для жизни" и "Экологическое благополучие касаются социальной сферы и направлены на поддержку материнства и детства, развитие здравоохранения и образования, а также улучшение качества жизни.

Для обеспечения устойчивого роста экономики запущен нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика", цифровое развитие страны будет поддержано проектом "Экономика данных и цифровая трансформация государства".

Мишустин добавил, что нацпроект "Эффективная транспортная система" создаст надежную транспортно-логистическую инфраструктуру, а проекты "Международная кооперация и экспорт" и "Туризм и гостеприимство" помогут расширить внешнеэкономическую деятельность и повысить привлекательность путешествий по России.

Восемь национальных проектов направлены на технологическое лидерство. Они охватывают сферы промышленного производства, автоматизации, продовольственной безопасности, беспилотных авиационных систем, космических сервисов, энергетики, новых материалов и химии.

20-й нацпроект, который готовится к запуску, посвящен развитию технологий биоэкономики.

