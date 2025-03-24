Протокол составили на деда, ударившего 13-летнюю внучку в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Конфликт между дедушкой и внучкой, попавший на камеру домофона на Московском шоссе Нижнего Новгорода, закончился составлениями протоколов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным правоохранителей, инцидент произошел днем 25 марта. Видео, на котором мужчина применят силу в отношении девочки, разлетелось в соцсетях — его увидели полицейские. Они стали разбираться и выяснили, что на кадрах — родственники.

На 56-летнего мужчину составлен протокол по статье КоАП РФ "Мелкое хулиганство".

А на мать 12-летней школьницы составили протокол о неисполнении законного представителя обязанностей по воспитанию несовершеннолетней, «так как 30-летняя женщина не обеспечила реализацию прав и защиту интересов дочери», объяснили в МВД.

С семьей провели профилактическую беседу о недопустимости рукоприкладства и оскорблений в адрес детей.

Ранее сообщалось, что полиция установила личность школьницы, пнувшей памятник на кладбище в Балахне.