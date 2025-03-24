По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
26 марта 2025 14:24  [59] Протокол составили на деда, ударившего 13-летнюю внучку в Нижнем Новгороде
26 марта 2025 11:11  [164] Ангар загорелся на улице Фильченкова в Нижнем Новгороде
26 марта 2025 10:47  [261] Что известно о пострадавших в смертельном ДТП под Арзамасом
26 марта 2025 10:35  [138] Телефонные мошенники похитили у московского бизнесмена более 58 млн рублей
26 марта 2025 09:49  [207] Домогательства иностранца до нижегородок закончились проверкой СК
26 марта 2025 09:32  [231] Один человек погиб и 7 пострадали в ДТП под Арзамасом
26 марта 2025 09:28  [1024] Прощание с ветераном СВО Александром Телегиным пройдет в Нижнем Новгороде
26 марта 2025 09:22  [1109] Прилепин призвал Путина обсудить ротацию мобилизованных на СВО
26 марта 2025 09:18  [249] 27-летний нижегородец устроил теракт за деньги
26 марта 2025 09:09  [194] Водитель ВАЗа погиб после съезда в кювет в Нижегородской области
Происшествия

Протокол составили на деда, ударившего 13-летнюю внучку в Нижнем Новгороде

26 марта 2025 14:24  [59] Происшествия
Протокол составили на деда, ударившего 13-летнюю внучку в Нижнем Новгороде

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Конфликт между дедушкой и внучкой, попавший на камеру домофона на Московском шоссе Нижнего Новгорода, закончился составлениями протоколов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным правоохранителей, инцидент произошел днем 25 марта. Видео, на котором мужчина применят силу в отношении девочки, разлетелось в соцсетях — его увидели полицейские. Они стали разбираться и выяснили, что на кадрах — родственники.

На 56-летнего мужчину составлен протокол по статье КоАП РФ "Мелкое хулиганство".

А на мать 12-летней школьницы составили протокол о неисполнении законного представителя обязанностей по воспитанию несовершеннолетней, «так как 30-летняя женщина не обеспечила реализацию прав и защиту интересов дочери», объяснили в МВД.

С семьей провели профилактическую беседу о недопустимости рукоприкладства и оскорблений в адрес детей.

Ранее сообщалось, что полиция установила личность школьницы, пнувшей памятник на кладбище в Балахне.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МВД Семья Хулиганство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Скорость, лед и адреналин: как прошел Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем Новгороде
24 марта 2025 12:54Скорость, лед и адреналин: как прошел Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph