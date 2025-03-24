Нижегородцы столкнулись со сбоями в системе быстрых платежей

Жители Нижегородской области сообщили о проблемах в работе системы быстрых платежей (СБП). По данным сайта Downdetector.su, сбои затронули пользователей по всей России.
Нижегородцы жалуются, что не могут перевести деньги через СБП – банковские приложения выдают ошибку. В некоторых случаях средства отправляются, но не доходят до получателя, зависая в системе.
Банки уже проинформировали клиентов, что их технические специалисты занимаются устранением неполадок.
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