Конференция ЦИПР запускает новый формат — "Тех-Френдли Викенд" Культура и отдых

Фото: организаторы ЦИПР

Конференция ЦИПР (12+) запускает новый технологический фестиваль — "Тех-Френдли Викенд" (12+). Молодой и открытый формат для всех, кто интересуется инновациями. С 5 по 8 июня технологии выйдут из привычных конференц-залов на главные городские пространства Нижнего Новгорода, от Нижегородской ярмарки до молодежного центра "Высота".

Конференция ЦИПР появилась в 2016 году, когда цифровая экономика только начинала входить в деловую повестку. За 10 лет ЦИПР вырос до ключевой площадки по технологиям и мероприятия международного масштаба: здесь проходят дискуссии о цифровом будущем страны и глобальном сотрудничестве, выставка передовых ИТ-решений, а также ряд сателлитных мероприятий, одним из которых был ЦИПР Tech Week — в этом году он становится полноценным фестивалем "Тех-Френдли Викенд".

"Тех-Френдли Викенд" — современный спутник основной конференции ЦИПР, новый городской фестиваль о технологиях, людях и будущем, который делает технологическую повестку ближе и понятнее каждому. Он объединяет деловую и развлекательную программы, чтобы говорить об инновациях на одном языке с разной аудиторией. Фестиваль развернётся на главных городских пространствах — Нижегородской ярмарке и в молодежном центре "Высота". В программе — четыре дня, десятки активностей, 45 топовых спикеров и расширенная интерактивная часть: от воркшопов и выступлений экспертов в формате TED Talks до фиджитал-турниров, гастроуикенда и полётов на воздушном шаре.

"Нижний Новгород — важная точка на технологической карте страны. Город активно развивает молодёжную политику, запускает проекты в ИТ и креативных индустриях. Мы уверены, что "Тех-Френдли Викенд" органично впишется в эту экосистему», — рассказывает Ирина Ефимова, генеральный директор компании "ОМГ", организатора конференции ЦИПР и фестиваля "Тех-Френдли Викенд".

Главная тема "Тех-Френдли Викенда" — искусственный интеллект в креативных индустриях. Фестиваль соберёт тех, кто учит нейросети думать, внедряет ИИ в бизнес и тестирует его возможности в реальном мире. О чём на самом деле размышляет GigaChat? Станет ли ИИ новым сценаристом? Как он помогает зарабатывать модному ритейлу? Представители малого и среднего бизнеса, а также креативных индустрий расскажут о том, как меняется профессиональная среда с внедрением новых технологий и общей цифровизации.

"Тех-Френдли Викенд" — это новая глава в истории ЦИПР. Мы стремимся делать технологии понятнее и доступнее для широкой общественности. Это фестиваль для тех, кто уже погружен в технологическое комьюнити, и для тех, кто только начинает интересоваться, как устроен цифровой мир", — отметила Ольга Пивень, сооснователь и директор конференции ЦИПР и фестиваля "Тех-Френдли Викенд".