Нижегородской производитель автокомпонентов вошел в число дипломантов по итогам премии правительства РФ в области качества Экономика

Фото: Александр Воложанин

В Совете Федерации РФ состоялась церемония награждения дипломантов конкурса на соискание премий Правительства РФ в области качества 2024 года. В число дипломантов вошел нижегородский производитель деталей из пластика и металла для автомобильной промышленности ООО «Сэппра». Всего дипломы получили 14 организаций из разных регионов страны.

«Дипломанты премии продемонстрировали, что качество для них — стратегический приоритет. Их опыт показывает, что только постоянное развитие и модернизация позволяют укреплять промышленный потенциал страны и обеспечивать её экономическую стабильность», – отметил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что нижегородские компании ежегодно подают заявки на участие в Премии Правительства РФ в области качества.

«За всю историю Премии Правительства РФ в области качества 184 региональные компании подали заявки, по этому показателю область занимает 6-е место в рейтинге регионов. В этом году мы также видим высокую активность – 46 предприятий подали заявки на соискание премии. За все время существования премии 10 нижегородских организаций стали дипломантами, а 6 – лауреатами», – отметил Максим Черкасов.

Среди нижегородских компаний за последние пять лет лауреатами и дипломантами Премии в области качества становились ООО «Автомобильный завод «ГАЗ» (автомобилестроительное предприятие), ООО «РусВинил» (производитель поливинилхлорида), ФБУ «Нижегородский ЦСМ» (Услуги по стандартизации и метрологии), АО «Выксунский металлургический завод» (металлургическое предприятие), ООО «Сэппра» (производитель пластиковых и металлических комплектующих).

В рамках проведения конкурса на получение Премий эксперты в области эффективности и управления осуществляют всестороннюю оценку деятельности организаций и предприятий.

Узнать подробнее о Премии Правительства Российской Федерации в области качества и подать заявку на участие можно на официальном сайте Роскачества.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).