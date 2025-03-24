Нижний Новгород направит дополнительные 600 млн рублей на благоустройство и дороги

Бюджет Нижнего Новгорода увеличился более чем на 600 млн рублей, сообщил мэр Юрий Шалабаев после заседания гордумы 26 марта.
По его словам, большая часть суммы — 540 млн рублей — поступила в виде межбюджетных трансфертов. Эти средства направят на реализацию проекта "Вам решать!", в рамках которого жители выбирают объекты для благоустройства. Деньги пойдут на ремонт дорог, установку детских и спортивных площадок, а также благоустройство территорий.
Кроме того, из этих средств выделят финансирование на обустройство сквера между собором Александра Невского и Совнаркомовской улицей, а также на строительство автомобильной дороги на Малой Ямской.
Оставшиеся 60 млн рублей поступили из собственных доходов города. Эти деньги направят на содержание дорог и обеспечение антитеррористической защиты школ. Также депутаты поддержали инициативу о бесплатном питании для детей из Брянской, Белгородской и Курской областей, обучающихся в нижегородских образовательных учреждениях.
Еще одним важным решением стало присвоение звания "Почетный гражданин Нижнего Новгорода" 44 ветеранам-фронтовикам. По словам Юрия Шалабаева, это знак глубокого уважения и благодарности за их вклад в защиту и развитие города и страны. Кроме того, в муниципальную собственность переданы 44 квартиры для детей-сирот.
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