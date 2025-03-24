Руководство волейбольных клубов АСК и "Спарта" подвело итоги сезона на встрече с болельщиками Спорт

Руководство волейбольных клубов АСК и «Спарта» подвело итоги игрового сезона. В рамках неформального диалога с болельщиками пообщались генеральный директор АНО «Центр управления и развития спорта в Нижегородской области» Максим Гафуров, заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов, директор волейбольных клубов АСК и «Спарта» Дмитрий Фомин.

Встреча с активом болельщиков нижегородских волейбольных клубов АСК и «Спарта» прошла на домашней площадке команд, в ФОКе «Заречье». В течение почти двух часов участники обсуждали самые актуальные аспекты нижегородского профессионального волейбола. Большинство вопросов касались нового игрового сезона, новых подходов к управлению клубами, в том числе участие администрации города в развитии команд, инфраструктурных решений, связанных с модернизацией домашней площадки.

По итогам игрового сезона 2024/25 женская команда «Спарта» покидает Суперлигу по спортивному принципу. Теперь клуб ожидает новый этап, в том числе формирование новой стратегии.

«Команда будет сохранена. «Спарта» покинула Суперлигу по спортивному принципу. На данный момент планируем, что она будет участвовать в высшей Лиге «Б». Возможно, это неприятно слышать, но на одной чаше весов находится профессиональная команда, основной состав которой разошелся, на другой – дать возможность ребятам из спортшкол реализоваться. Таким образом мы выстроим прочный фундамент из молодых игроков, которого сегодня нет. Этот путь сейчас очевиден. Кроме того, содержать две команды в Суперлиге на одном бюджете сейчас не представляется возможным. За последние годы все сильно подорожало, начиная от логистики команд, проживания и тд. Поэтому клуб и ЦУРС будут вести работу по привлечению спонсоров и партнеров», – отметил директор АНО ЦУРС Максим Гафуров.

Один из главных вопросов, который был поднят на встрече – это привлечение в главные команды местных игроков. Руководство клуба и болельщики обсудили, насколько важно сегодня давать шанс талантливой молодежи Нижегородской области, создавать условия для спортивных достижений молодых ребят.

«Мы хотим, чтобы наши команды были представлены не только опытными игроками, но и молодыми талантами из Нижнего Новгорода. Это стратегически важное направление – развивать свою школу, давать шанс нижегородцам. Мы готовы активно работать с детско-юношескими спортивными школами, создавать нужную нам вертикаль школа-профессиональный клуб, помогать ребятам делать первые шаги в профессиональном волейболе», – отметил заместитель главы города Леонид Стрельцов.

В Нижнем Новгороде развитие волейбола продолжится при поддержке городской администрации, этот вопрос также обсуждался на встрече главы города Юрия Шалабаева с руководством и ведущими игроками команды АСК.

«В ближайшее время мы начнем реализацию совместных инициатив, направленных на улучшение инфраструктуры и развитие волейбольного движения в городе. Волейбол - один из видов спорта, который мы развиваем в рамках созданного Центра школьных спортивных лиг. Среди наших первоочередных задач – модернизация домашней площадки, усиление сообщества болельщиков, создание интерактивных зон на матчах и новых активностей, которые позволят сделать волейбол по-настоящему популярным среди нижегородцев», – подчеркнул заместитель главы города Леонид Стрельцов.

Помимо ФОКа «Заречье» рассматриваются и другие площадки для проведения волейбольных матчей, как в Нижнем Новгороде, так и в других муниципалитетах области.

«В городе уже создаются дополнительные возможности. Мы ждем открытия нового Ледового дворца на Стрелке. Это многофункциональный центр, где также можно будет рассмотреть возможность проведения крупных спортивных соревнований, в том числе и волейбольных матчей. Кроме того, освободившееся время в КРК «Нагорный» также может быть использовано для проведения значимых волейбольных турниров», – пояснил Максим Гафуров.

Несмотря на непростой сезон, команда АСК показала достойный уровень игры в концовке чемпионата, сохранив место в мужской Суперлиге. Однако руководство клуба осталось недовольно результатами. Во время межсезонья будет проведена работа по усилению игрового состава.

«Мы продлили контракт с главным тренером Андреем Дранишниковым, так как уверены в его профессионализме и видении развития команды. Перед межсезоньем стоят две ключевые задачи: укрепление состава и формирование адекватного бюджета. Сегодня благодаря поддержке администрации города и ЦУРС, все долги команды закрыты. Мы работаем над тем, чтобы ошибок прошлого сезона не повторять и выйти на новый уровень», – подчеркнул директор клуба Дмитрий Фомин.

Еще одной важной темой обсуждения стал возможный ребрендинг волейбольных клубов. Этот вопрос вызвал бурное обсуждение среди болельщиков.

«Мы понимаем, что современный спорт – это не только игра, но и сильный визуальный и маркетинговый образ. Есть предложение рассмотреть возможность ребрендинга команд, сделать их более яркими, узнаваемыми, усилить связь с регионом. Но любое изменение мы готовы делать только вместе с вами – нашими болельщиками. Предлагайте свои варианты, вместе их обсудим», – пояснил Максим Гафуров.

Сезон 2025/26 станет новой страницей в истории команд, где основное внимание будет направлено на профессиональный рост, привлечение молодежи и создание мощной волейбольной фан-культуры в регионе.

«Мы готовы идти на открытый диалог, учитывать ваши предложения, вместе создавать атмосферу на матчах и за их пределами. Для нас важно, чтобы каждый болельщик чувствовал себя частью клуба», – подытожил встречу Максим Гафуров.