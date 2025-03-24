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Происшествия

Выстрел в глаз нижегородскому подростку закончился проверкой МВД

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Выстрел в глаз нижегородскому подростку закончился проверкой МВД

В Нижнем Новгороде 14-летний подросток случайно выстрелил в глаз своему сверстнику из пневматического пистолета. Информацию о произошедшем на улице Ярошенко НИА "Нижний Новгород" подтвердили в ГУ МВД по Нижегородской области.

По предварительным данным, пострадавший сам принес пистолет на игровую площадку и передал его другу, чтобы тот рассмотрел "игрушку". В какой-то момент подросток непреднамеренно нажал на спусковой крючок, и пуля попала товарищу в правый глаз.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

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Теги:
МВД Стрельба школьники
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