Выстрел в глаз нижегородскому подростку закончился проверкой МВД

В Нижнем Новгороде 14-летний подросток случайно выстрелил в глаз своему сверстнику из пневматического пистолета. Информацию о произошедшем на улице Ярошенко НИА "Нижний Новгород" подтвердили в ГУ МВД по Нижегородской области.
По предварительным данным, пострадавший сам принес пистолет на игровую площадку и передал его другу, чтобы тот рассмотрел "игрушку". В какой-то момент подросток непреднамеренно нажал на спусковой крючок, и пуля попала товарищу в правый глаз.
В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.
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