Выстрел в глаз нижегородскому подростку закончился проверкой МВД Происшествия

В Нижнем Новгороде 14-летний подросток случайно выстрелил в глаз своему сверстнику из пневматического пистолета. Информацию о произошедшем на улице Ярошенко НИА "Нижний Новгород" подтвердили в ГУ МВД по Нижегородской области.

По предварительным данным, пострадавший сам принес пистолет на игровую площадку и передал его другу, чтобы тот рассмотрел "игрушку". В какой-то момент подросток непреднамеренно нажал на спусковой крючок, и пуля попала товарищу в правый глаз.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.