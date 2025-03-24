Певица Натали объяснила, почему купила место на кладбище рядом с мужем Культура и отдых

Фото: личная страница героини в соцсетях

Певица Натали откровенно рассказала о своем решении приобрести место на кладбище рядом с покойным супругом Александром Рудиным. В эфире шоу "Ты не поверишь!" (18+) она призналась, что после трагической гибели мужа испытывала огромное желание последовать за ним.

Артистка тяжело пережила утрату. По ее словам, после смерти супруга она оказалась на "точке невозврата" и всерьез задумывалась о том, чтобы уйти вслед за ним. "Можно разными путями, до болезни себя довести, например…", – поделилась уроженка Дзержинска в Нижегородской области.

Однако ради детей певица нашла в себе силы продолжать жить, хотя признает, что после трагедии она уже не та, что была раньше. "Просто тянет, тянет к своей паре", – сказала она, едва сдерживая слезы.

Решение знаменитой нижегородки вызвало неоднозначную реакцию среди коллег. Певица Алиса Мон считает, что такие личные переживания не стоит выносить на публику. Татьяна Буланова призналась, что не смогла бы пойти на подобный шаг из-за суеверий, но отметила, что недавно видела Натали, и ее состояние не показалось ей тревожным.

Лолита Милявская, напротив, не увидела в этом ничего предосудительного. Она считает, что заранее подготовить место на кладбище – вполне разумно, но пожелала Натали сил, чтобы жить дальше ради близких.