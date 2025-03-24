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Происшествия

Число пострадавших в ДТП на Р-158 под Арзамасом выросло вдвое

26 марта 2025 18:14  [120] Происшествия
Водитель выехал на встречку под Арзамасом, погибли два человека

Фото: ГИБДД по Нижнему Новгороду

Число пострадавших в жутком ДТП на трассе Р-158 под Арзамасом выросло до двух. Следователи МВД завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе нижегородской полиции.

Напомним, авария случилась 26 марта 2025 года около 02:59 на 110-м километре автодороги "Нижний Новгород – Арзамас – Саратов". По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля "Шевроле" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Маздой", за рулем которой находился 20-летний молодой человек.

В результате ДТП водитель "Мазды" и его 21-летний пассажир скончались на месте.

Среди пострадавших – сам водитель "Шевроле", а также его пассажиры: 18-летняя девушка и 17-летний молодой человек. Также травмы получили 19-летняя пассажирка "Мазды" и еще один человек, находившийся в этом автомобиле.

Следственный отдел ОМВД России "Арзамасский" возбудил уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ. Виновнику аварии грозит до 7 лет лишения свободы с запретом на управление транспортными средствами сроком до трех лет.

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Теги:
Арзамасский район ДТП Смертность
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