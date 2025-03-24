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Общество

Соцпредприниматели из Выксы и Кулебак приглашаются к участию в программе "Начни свое дело"

27 марта 2025 09:41  [71] Общество
Соцпредприниматели из Выксы и Кулебак приглашаются к участию в программе Начни свое дело

Фото: Павел Скворцов

В Нижегородской области стартовал прием заявок на участие в программе по развитию социального предпринимательства «Начни свое дело» для жителей Выксы и  Кулебак. 
Программу «Начни свое дело» проводит Объединенная металлургическая компания (ОМК) в партнерстве с правительством Нижегородской области, Центром инноваций социальной сферы региона, администрациями Выксы и Кулебак, а также Выксунским бизнес-инкубатором.

Участниками программы могут стать коммерческие и некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели, которые ведут свою деятельность на территории Выксы и Кулебак, а также те, кто только задумывается об открытии собственного социального бизнеса.

Программа «Начни свое дело» состоит из образовательного блока, в ходе которого участники составляют бизнес-планы, разбираются в видах налогообложения, презентуют и защищают свои проекты и учатся продвигать их в медиаполе, грантового конкурса и работе с наставниками.

Участие в программе бесплатное. Чтобы присоединиться к ней, необходимо зарегистрироваться до 1 апреля.

Установочная конференция, которая прошла в Выксе в преддверии старта приема заявок, собрала более 100 потенциальных участников программы. 

«Социальное предпринимательство выходит за рамки обычного бизнеса, так как его основная цель — не только получение прибыли, но и решение социальных проблем. Это направление объединяет в себе предпринимательский подход и стремление к улучшению общества, будь то помощь уязвимым группам населения, экологические инициативы или развитие инфраструктуры. В рамках программы «Начни свое дело» участники получают важные знания и практический опыт для запуска и управления собственным бизнесом, а также имеют возможность привлечь финансирование и реализовать свои идеи по развитию территории», - отметил министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых.

Прием заявок на грантовый конкурс стартует 14 апреля. Заявки принимают в четырех номинациях: 

- «Первый старт» - для начинающих предпринимателей; 

- «Эффективность и развитие» - для действующих предпринимателей, желающих масштабировать свой бизнес; 

- «Экология» - для тех, чей бизнес направлен на улучшение экологической ситуации в Нижегородской области;

- «Креативные индустрии» - для тех, кому интересно развивать социальный бизнес в таких направлениях, как культура, реклама, архитектура, искусство, ремесла, дизайн, мода, музыка, исполнительское искусство, издательское дело, исследования и разработки, гейминг, программное обеспечение, телевидение, радио и др. 

«Программа действует в Выксе с 2018 года, а в Кулебаках – с 2023 года. За это время мы обучили социальному предпринимательству 765 человек. Более 360 социальных проектов было представлено на рассмотрение экспертного совета, из них 121 получил финансовую поддержку на общую сумму 23,6 миллиона рублей. Также создали более 260 новых рабочих мест, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья», - рассказала руководитель проектов направления по корпоративной социальной ответственности ОМК Ирина Медведева.

«Мы стремимся к тому, чтобы для социальных предпринимателей действовали актуальные меры поддержки, которые позволяют привлечь дополнительные инвестиции. Например, официальный статус социального предприятия позволит воспользоваться особыми мерами поддержки, разработанными в рамках Закона «О развитии социального предпринимательства в Нижегородской области». Правительством региона разработан механизм предоставления налоговых льгот для социальных предприятий, который предполагает сниженную налоговую ставку при применении упрощенной системы налогообложения», - сообщила директор Центра инноваций социальной сферы нижегородской области Светлана Кашина.

Деятельность Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области, созданного в 2017 году, позволяет выполнять задачи федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Он реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.

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Теги:
Предприниматели Социальная сфера
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