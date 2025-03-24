Глеб Никитин и глава ФАС обсудили изменения в тарифном регулировании Экономика

Фото: Максим Шевяков

В Нижнем Новгороде прошла стратегическая сессия, посвященная вопросам государственно-частного партнерства, концессионных соглашений и тарифного регулирования. Дискуссия состоялась на площадке Академии "Маяк", сообщили в облправительстве.

В мероприятии участвовали представители центрального аппарата ФАС России, профильных министерств, региональных органов тарифного регулирования, а также инвесторы. Руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский отметил, что концессии являются важным инструментом привлечения частных инвестиций в развитие инфраструктуры, особенно в сфере ЖКХ.

Сессия была разделена на четыре тематических блока: три отраслевых — по жилищно-коммунальному хозяйству, обращению с твердыми коммунальными отходами и транспорту, а также отдельную секцию, посвященную взаимодействию сторон концессионных соглашений.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что регион накопил значительный опыт в заключении концессионных соглашений в различных сферах. По его словам, Нижегородская область стабильно входит в тройку лидеров по развитию ГЧП в рейтинге Минэкономразвития России. Общий объем инвестиционных обязательств по действующим концессиям превышает 260 млрд рублей.

"При таком количестве масштабных проектов неизбежно возникает необходимость корректировки условий соглашений. В этом процессе важную роль играет Федеральная антимонопольная служба, которая становится не только регулятором, но и полноценным партнером в реализации наших инициатив", — отметил Глеб Никитин.

Участники обсудили предложения по изменению концессионного законодательства, включая вопросы взаимодействия с антимонопольными органами и тарифного регулирования в рамках инвестиционных проектов.

Организаторами сессии выступили Региональная служба по тарифам, министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области, а также ФАС России. Такой формат мероприятия стал уникальной площадкой для обсуждения ключевых вопросов развития ГЧП.

Кроме того, в рамках личной встречи Глеб Никитин и Максим Шаскольский обсудили крупные инфраструктурные проекты, реализуемые в Нижнем Новгороде, а также законодательные барьеры, с которыми сталкиваются инвесторы.