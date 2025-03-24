По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
27 марта 2025 10:02  [61] Шесть ресторанов из Нижнего Новгорода попали в шорт-лист престижной премии
27 марта 2025 09:48  [95] Глеб Никитин и глава ФАС обсудили изменения в тарифном регулировании
26 марта 2025 18:39  [323] Проект "правительственного квартала" в районе Сенной оценили в 47 млн рублей
26 марта 2025 18:12  [293] Никитин и Шаскольский обсудили тарифы на электроэнергию и индексацию зарплат в ЖКХ
26 марта 2025 16:00  [312] Как вывести на новый уровень безопасность грузоперевозок в Нижегородской области
26 марта 2025 15:30  [284] Нижний Новгород направит дополнительные 600 млн рублей на благоустройство и дороги
26 марта 2025 15:22  [246] Нижегородской производитель автокомпонентов вошел в число дипломантов по итогам премии правительства РФ в области качества
26 марта 2025 15:20  [322] Гострудинспекция проверяет нижегородские компании, работающие с самозанятыми
26 марта 2025 15:19  [324] Нижегородский производитель бытовой химии и зубных паст стал участником федерального проекта "Производительность труда"
26 марта 2025 14:48  [332] Мишустин: в России к запуску готовится 20-й нацпроект
Экономика

Глеб Никитин и глава ФАС обсудили изменения в тарифном регулировании

27 марта 2025 09:48  [95] Экономика
Глеб Никитин и глава ФАС обсудили изменения в тарифном регулировании

Фото: Максим Шевяков

В Нижнем Новгороде прошла стратегическая сессия, посвященная вопросам государственно-частного партнерства, концессионных соглашений и тарифного регулирования. Дискуссия состоялась на площадке Академии "Маяк", сообщили в облправительстве.

В мероприятии участвовали представители центрального аппарата ФАС России, профильных министерств, региональных органов тарифного регулирования, а также инвесторы. Руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский отметил, что концессии являются важным инструментом привлечения частных инвестиций в развитие инфраструктуры, особенно в сфере ЖКХ.

Сессия была разделена на четыре тематических блока: три отраслевых — по жилищно-коммунальному хозяйству, обращению с твердыми коммунальными отходами и транспорту, а также отдельную секцию, посвященную взаимодействию сторон концессионных соглашений.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что регион накопил значительный опыт в заключении концессионных соглашений в различных сферах. По его словам, Нижегородская область стабильно входит в тройку лидеров по развитию ГЧП в рейтинге Минэкономразвития России. Общий объем инвестиционных обязательств по действующим концессиям превышает 260 млрд рублей.

"При таком количестве масштабных проектов неизбежно возникает необходимость корректировки условий соглашений. В этом процессе важную роль играет Федеральная антимонопольная служба, которая становится не только регулятором, но и полноценным партнером в реализации наших инициатив", — отметил Глеб Никитин.

Участники обсудили предложения по изменению концессионного законодательства, включая вопросы взаимодействия с антимонопольными органами и тарифного регулирования в рамках инвестиционных проектов.

Организаторами сессии выступили Региональная служба по тарифам, министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области, а также ФАС России. Такой формат мероприятия стал уникальной площадкой для обсуждения ключевых вопросов развития ГЧП.

Кроме того, в рамках личной встречи Глеб Никитин и Максим Шаскольский обсудили крупные инфраструктурные проекты, реализуемые в Нижнем Новгороде, а также законодательные барьеры, с которыми сталкиваются инвесторы.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Концессия Тарифы ФАС
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Скорость, лед и адреналин: как прошел Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем Новгороде
24 марта 2025 12:54Скорость, лед и адреналин: как прошел Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph