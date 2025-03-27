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Культура и отдых

Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка "Красная Книга"

27 марта 2025 17:21  [112] Культура и отдых

В Нижегородском государственном художественном музее на площади Минина и Пожарского открылась выставка "Красная Книга" (6+). Этот масштабный проект объединяет искусство и экологию, напоминая о хрупкости животного мира и нашей ответственности за его сохранение.

Кураторы выставки через образы животных поднимают важные вопросы современности. Экспозиция отражает ценности, тревоги и надежды общества, предлагая зрителям задуматься о будущем планеты.

"Проект "Красная Книга" обращается к изобразительному искусству, чтобы напомнить взрослым об их ответственности, о красоте окружающего мира и о том, как они сами когда-то видели этот мир глазами ребенка", — отметила автор проекта, художник Нина Якимова.

В выставке участвуют 54 художника из разных городов России. Представлено более 130 работ, созданных в самых разных техниках — от живописи и графики до скульптуры и инсталляций. Несмотря на разнообразие стилей, все произведения объединяет выразительное и эмоциональное представление животного мира через призму искусства.

Мы побывали на вернисаже 26 марта. Как это было — смотрите в нашем фоторепортаже.

Автор фото: Кира Мишина

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Выставка Красная книга
Выставка Красная книга
Выставка Красная книга
Выставка Красная книга
Выставка Красная книга
Выставка Красная книга
Выставка Красная книга
Выставка Красная книга
Выставка Красная книга

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Теги:
Искусство НГХМ Экология
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Фоторепортажи
Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка Красная Книга
27 марта 2025 17:21Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка "Красная Книга"
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