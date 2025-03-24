Мастер-класс "Мечты сбываются": актерское мастерство для особенных детей в штабе "Единой России" Культура и отдых

В штабе Общественной поддержки «Единой России» прошел мастер-класс «Мечты сбываются» для детей с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся в театральном кружке. Педагог-организатор Нижегородского Театра Юного Зрителя Денис Дворянинов провел для них тренинг по актерскому мастерству, включающий упражнения на импровизацию, которые дети успешно выполнили.

«Мы импровизировали, разыгрывая сценки с заданным конфликтом. Учились креативно подходить к решению задач. Создавали сказку, добавляя по несколько слов по очереди, не зная, что предложат остальные. Это дало мне почувствовать настоящую командную работу. Мне особенно понравилось упражнение с теннисной ракеткой, которую мы представляли в разных образах, например, как сковороду или зеркало. Здесь пришлось включить фантазию», — рассказала участница мастер-класса Ангелина Золина.

Основная цель мероприятия — развитие творческих способностей детей с ограниченными возможностями здоровья через театральное искусство, формирование инклюзивной среды и поддержка талантливой молодёжи.

«Мы занимались с ребятами актерским мастерством. Это были упражнения на развитие внимания, памяти и умения импровизировать. По сути, это такие игры, в которых детям интересно участвовать. Но настоящая магия начинается, когда ребята понимают, что это не просто игры, а способ открыться и стать увереннее. Именно тогда у них появляется свобода самовыражения. Я желаю ребятам верить в себя и чаще улыбаться - сказал педагог-организатор Нижегородского Театра Юного Зрителя Денис Дворянинов.

Мероприятие было организовано Нижегородским региональным отделением партии «Единая Россия» при поддержке депутатов городской Думы Нижнего Новгорода Инны Ванькиной и Романа Пономаренко.

«Партия «Единая Россия» делает всё, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья могли раскрыть свой потенциал. Искусство — это не просто творчество, а мост, который соединяет их с обществом. Наши мероприятия, будь то фестивали, мастер-классы или выставки, помогают ребятам поверить в себя, а обществу — увидеть их таланты. Каждая такая инициатива — шаг к миру, где нет барьеров, а есть возможности для всех», - отметил депутат городской Думы Нижнего Новгорода, региональный координатор партпроекта «Единая страна - доступная среда» Роман Пономаренко.

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"