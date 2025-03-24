Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
27 марта 2025 12:00  [1] Мастер-класс "Мечты сбываются": актерское мастерство для особенных детей в штабе "Единой России"
26 марта 2025 18:24  [324] Певица Натали объяснила, почему купила место на кладбище рядом с мужем
26 марта 2025 16:53  [324] Володин назвал Нижний Новгород одним из ведущих регионов в сфере судоходства
26 марта 2025 15:16  [285] Конференция ЦИПР запускает новый формат — "Тех-Френдли Викенд"
26 марта 2025 13:45  [316] 24 направления будет доступно из аэропорта Нижнего Новгорода весной-летом
26 марта 2025 12:51  [222] Более 6 тысяч человек приняли участие в XVIII Бутурлинских чтениях
25 марта 2025 18:06  [357] The Hatters и "Сироткин" споют на фестивале в Нижнем Новгороде
25 марта 2025 14:20  [356] Посвященное хохломе арт-пространство откроется в Нижнем Новгороде в апреле
25 марта 2025 13:15  [362] Концерт диджея Kedr Livanskiy внезапно отменили в Нижнем Новгороде
25 марта 2025 11:30  [358] Второй фестиваль Леонида Лундстрема стартовал в Нижнем Новгороде
Культура и отдых

Мастер-класс "Мечты сбываются": актерское мастерство для особенных детей в штабе "Единой России"

27 марта 2025 12:00  [1] Культура и отдых

В штабе Общественной поддержки «Единой России» прошел мастер-класс «Мечты сбываются» для детей с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся в театральном кружке. Педагог-организатор Нижегородского Театра Юного Зрителя Денис Дворянинов провел для них тренинг по актерскому мастерству, включающий упражнения на импровизацию, которые дети успешно выполнили.

«Мы импровизировали, разыгрывая сценки с заданным конфликтом. Учились креативно подходить к решению задач. Создавали сказку, добавляя по несколько слов по очереди, не зная, что предложат остальные. Это дало мне почувствовать настоящую командную работу. Мне особенно понравилось упражнение с теннисной ракеткой, которую мы представляли в разных образах, например, как сковороду или зеркало. Здесь пришлось включить фантазию», — рассказала участница мастер-класса Ангелина Золина.

Основная цель мероприятия — развитие творческих способностей детей с ограниченными возможностями здоровья через театральное искусство, формирование инклюзивной среды и поддержка талантливой молодёжи.

«Мы занимались с ребятами актерским мастерством. Это были упражнения на развитие внимания, памяти и умения импровизировать. По сути, это такие игры, в которых детям интересно участвовать. Но настоящая магия начинается, когда ребята понимают, что это не просто игры, а способ открыться и стать увереннее. Именно тогда у них появляется свобода самовыражения. Я желаю ребятам верить в себя и чаще улыбаться - сказал педагог-организатор Нижегородского Театра Юного Зрителя Денис Дворянинов.

Мероприятие было организовано Нижегородским региональным отделением партии «Единая Россия» при поддержке депутатов городской Думы Нижнего Новгорода Инны Ванькиной и Романа Пономаренко.

«Партия «Единая Россия» делает всё, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья могли раскрыть свой потенциал. Искусство — это не просто творчество, а мост, который соединяет их с обществом. Наши мероприятия, будь то фестивали, мастер-классы или выставки, помогают ребятам поверить в себя, а обществу — увидеть их таланты. Каждая такая инициатива — шаг к миру, где нет барьеров, а есть возможности для всех», - отметил депутат городской Думы Нижнего Новгорода, региональный координатор партпроекта «Единая страна - доступная среда» Роман Пономаренко.

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия Мастер-класс Театр
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Скорость, лед и адреналин: как прошел Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем Новгороде
24 марта 2025 12:54Скорость, лед и адреналин: как прошел Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph