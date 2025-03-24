По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
27 марта 2025 12:37  [111] Пожароопасный сезон вводится в Нижегородской области с 4 апреля
27 марта 2025 12:08  [145] Перекрытие Малой Покровской в Нижнем Новгороде: схема движения и объезды
27 марта 2025 11:36  [141] Минздрав изменит правила направления пациентов на лечение в другие регионы
27 марта 2025 11:22  [212] Строительство дороги Арзамас — Выездное обещают завершить к 2026 году
27 марта 2025 11:15  [433] Проект застройки по КРТ около улицы Самочкина прошел экспертизу
27 марта 2025 10:47  [120] Ответственное хранение: решение для бизнеса и жизни
27 марта 2025 10:34  [131] В Нижегородском институте управления прошел первый конкурс "ГосСтарт. Абитуриент"
27 марта 2025 10:18  [192] Новую дорогу к ЖК "Окский берег" готовят к открытию
27 марта 2025 10:05  [150] Правила медосвидетельствования на состояние опьянения намерены изменить в России
27 марта 2025 09:59  [172] Частичное солнечное затмение смогут увидеть нижегородцы 29 марта
Общество

Пожароопасный сезон вводится в Нижегородской области с 4 апреля

27 марта 2025 12:37  [111] Общество
Пожароопасный сезон вводится в Нижегородской области с 4 апреля

С 4 апреля в лесах Нижегородской области начинается пожароопасный сезон, сообщили в региональном минлесхозе.

По словам главы ведомства Романа Воробьева, в этом году сезон стартует на две недели раньше обычного. Причиной стали установившиеся сухая и теплая погода, а также ветреные условия, которые повышают риск возгораний. Особенно уязвимыми остаются южные и центральные районы региона. В связи с этим все силы министерства и подведомственных организаций переведены на усиленный режим работы, включая выходные и праздничные дни.

Дежурство организовано на 43 лесопожарных станциях, увеличено количество наземных и авиационных патрулей. Все средства пожаротушения приведены в полную готовность.

Где и когда вводится пожароопасный сезон

С 4 апреля ограничения начинают действовать в южных районах области, охватывая 20 районных и межрайонных лесничеств, в том числе Арзамасское, Богородское, Кстовское, Павловское и другие.

С 11 апреля пожароопасный сезон распространится на северные территории, включая 15 лесничеств, таких как Борское, Городецкое, Семеновское, Шахунское и другие.

Основные причины лесных пожаров

Министр отметил, что большинство возгораний в регионе происходит по вине человека. В 2023 году 73% лесных пожаров были вызваны неосторожным обращением с огнем.

Чаще всего очаги возгораний фиксируются в местах сбора ягод и грибов, особенно в труднодоступных болотистых районах. В связи с этим в регионе продолжается активная профилактическая работа.

Ответственность за нарушение правил

В период пожароопасного сезона гражданам, юридическим лицам и другим пользователям лесных территорий необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности.

За их нарушение предусмотрены административные штрафы:

  • для граждан — от 15 000 до 30 000 рублей,

  • для должностных лиц — от 30 000 до 50 000 рублей,

  • для юридических лиц — от 100 000 до 400 000 рублей.

Кроме того, за уничтожение или повреждение лесных массивов в результате неосторожного обращения с огнем предусмотрена уголовная ответственность.

Дополнительные меры безопасности

С 11 апреля в лесах региона планируется ввести особый противопожарный режим. Он предполагает дополнительные ограничения, включая запрет на разведение костров и посещение лесов при высоком уровне пожарной опасности.

Министерство лесного хозяйства призывает жителей региона соблюдать противопожарные меры и при обнаружении возгораний незамедлительно сообщать об этом по телефонам:

  • Ппрямая линия лесной охраны: 8 (800) 100-94-00;

  • Региональная диспетчерская служба лесного хозяйства: 8 (831) 430-01-23.

Оба номера работают круглосуточно.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Лесное хозяйство Минлесхоз Пожары
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Скорость, лед и адреналин: как прошел Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем Новгороде
24 марта 2025 12:54Скорость, лед и адреналин: как прошел Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph