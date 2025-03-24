Пожароопасный сезон вводится в Нижегородской области с 4 апреля Общество

С 4 апреля в лесах Нижегородской области начинается пожароопасный сезон, сообщили в региональном минлесхозе.

По словам главы ведомства Романа Воробьева, в этом году сезон стартует на две недели раньше обычного. Причиной стали установившиеся сухая и теплая погода, а также ветреные условия, которые повышают риск возгораний. Особенно уязвимыми остаются южные и центральные районы региона. В связи с этим все силы министерства и подведомственных организаций переведены на усиленный режим работы, включая выходные и праздничные дни.

Дежурство организовано на 43 лесопожарных станциях, увеличено количество наземных и авиационных патрулей. Все средства пожаротушения приведены в полную готовность.

Где и когда вводится пожароопасный сезон

С 4 апреля ограничения начинают действовать в южных районах области, охватывая 20 районных и межрайонных лесничеств, в том числе Арзамасское, Богородское, Кстовское, Павловское и другие.

С 11 апреля пожароопасный сезон распространится на северные территории, включая 15 лесничеств, таких как Борское, Городецкое, Семеновское, Шахунское и другие.

Основные причины лесных пожаров

Министр отметил, что большинство возгораний в регионе происходит по вине человека. В 2023 году 73% лесных пожаров были вызваны неосторожным обращением с огнем.

Чаще всего очаги возгораний фиксируются в местах сбора ягод и грибов, особенно в труднодоступных болотистых районах. В связи с этим в регионе продолжается активная профилактическая работа.

Ответственность за нарушение правил

В период пожароопасного сезона гражданам, юридическим лицам и другим пользователям лесных территорий необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности.

За их нарушение предусмотрены административные штрафы:

для граждан — от 15 000 до 30 000 рублей,

для должностных лиц — от 30 000 до 50 000 рублей,

для юридических лиц — от 100 000 до 400 000 рублей.

Кроме того, за уничтожение или повреждение лесных массивов в результате неосторожного обращения с огнем предусмотрена уголовная ответственность.

Дополнительные меры безопасности

С 11 апреля в лесах региона планируется ввести особый противопожарный режим. Он предполагает дополнительные ограничения, включая запрет на разведение костров и посещение лесов при высоком уровне пожарной опасности.

Министерство лесного хозяйства призывает жителей региона соблюдать противопожарные меры и при обнаружении возгораний незамедлительно сообщать об этом по телефонам:

Ппрямая линия лесной охраны: 8 (800) 100-94-00;

Региональная диспетчерская служба лесного хозяйства: 8 (831) 430-01-23.

Оба номера работают круглосуточно.