13-летняя школьница на самокате сбила пенсионерку в центре Нижнего Новгорода Происшествия

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде 66-летняя женщина получила травмы после наезда электросамоката на тротуаре, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

По информации правоохранителей, инцидент произошел в начале марта 2025 года на улице Горького в вечернее время. Пострадавшую доставили в больницу, а после она сообщила, что на нее наехал самокат, на котором находились два человека.

В ходе расследования полиция установила, что транспортным средством управляла 13-летняя школьница. Она нарушила несколько пунктов Правил дорожного движения: двигалась по тротуару, не снижая скорость, не спешилась и перевозила пассажира, создавая угрозу для пешеходов.

Степень тяжести травм пострадавшей определит судебно-медицинская экспертиза. После этого сотрудники правоохранительных органов примут решение в соответствии с законом.

С подростком и ее родителями проведена разъяснительная беседа.