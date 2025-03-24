13-летняя школьница на самокате сбила пенсионерку в центре Нижнего Новгорода

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В Нижнем Новгороде 66-летняя женщина получила травмы после наезда электросамоката на тротуаре, сообщили в пресс-службе МВД по региону.
По информации правоохранителей, инцидент произошел в начале марта 2025 года на улице Горького в вечернее время. Пострадавшую доставили в больницу, а после она сообщила, что на нее наехал самокат, на котором находились два человека.
В ходе расследования полиция установила, что транспортным средством управляла 13-летняя школьница. Она нарушила несколько пунктов Правил дорожного движения: двигалась по тротуару, не снижая скорость, не спешилась и перевозила пассажира, создавая угрозу для пешеходов.
Степень тяжести травм пострадавшей определит судебно-медицинская экспертиза. После этого сотрудники правоохранительных органов примут решение в соответствии с законом.
С подростком и ее родителями проведена разъяснительная беседа.
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