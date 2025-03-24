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Общество

Очередная партия гумпомощи отправлена на СВО при поддержке Нижегородского института управления

27 марта 2025 14:08  [113] Общество
Очередная партия гумпомощи отправлена на СВО при поддержке Нижегородского института управления

Фото: пресс-служба НИУ Президентской академии

В марте при содействии Нижегородского института управления Президентской академии в зону специальной военной операции и на новые территории доставлено 8 тонн гуманитарной помощи.

Груз отправлен совместно с Дзержинским филиалом РАНХиГС и общественным фондом "Поволжье", который поддерживает спорт и военные подразделения. В сборе помощи участвовали отделение партии "Единая Россия" по Советскому району Нижнего Новгорода, городская детская поликлиника №39, а также другие организации.

Военнослужащим переданы спецодежда, генераторы, печи, строительные материалы, маскировочные сети, медикаменты, продукты питания, средства гигиены, кровати, подушки и одеяла. Кроме того, одно из подразделений получило всенаправленный обнаружитель беспилотников.

Жители Донецкой Народной Республики получили одежду, бытовую химию, продукты и средства гигиены. А в Центральную городскую больницу Харцызска доставлены продукты питания, белье, предметы ухода за больными, реабилитационные средства и медицинские принадлежности.

Для воспитанников Луганской специальной коррекционной школы-интерната привезли спортивный инвентарь и подарки, которые они сами просили: пазлы, книги, картины по номерам и развивающие игрушки.

Как отметил руководитель направления, кандидат экономических наук, доцент Нижегородского института управления Владимир Митрохин, во время предыдущего визита был собран список необходимых вещей, и эта поездка точно не станет последней.

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Теги:
гуманитарная помощь РАНХиГС СВО
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