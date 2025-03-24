В НОКБ Семашко появился офтальмологический стереомикроскоп для высокотехнологичных операций

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В Нижегородской областной клинической больнице имени Н.А. Семашко появился современный офтальмологический стереомикроскоп. Оборудование, которое необходимо для проведения высокотехнологичных операций, установили в операционной отделений микрохирургии глаза. На закупку аппарата направили около 17,3 млн рублей из внебюджетных средств больницы.
Как отметили в медучреждении, приобретение стереомикроскопа было долгожданным событием. Использование аппарата позволит повысить качество оперативных вмешательств на сетчатке глаза. Это возможность еще лучше позаботиться о сохранении зрения пациентов.
«В первый же день с помощью микроскопа удалось выполнить сразу десять операций. В их числе – сложнейшее удаление внутриглазного инородного тела у пациента после травмы», – рассказала заведующая 1-м отделением микрохирургии глаза Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко Мария Байгулова.
По словам медика, аппарат используется при проведении операций на переднем и заднем отрезках глаза. Пациентам доступны операции факоэмульсификации катаракты с имплантацией искусственного хрусталика, операции при глаукоме, макулярной патологии, отслойке сетчатки, а также операции на придатках глаза и интравитреальные инъекции.
«В 2024 году в отделениях микрохирургии глаза нашей больницы выполнено около семи тысяч офтальмологических операций. Врачи берутся за самые сложные случаи, помогая улучшить качество жизни пациентов с патологиями органов зрения. Операции выполняем в рамках программы обязательного медицинского страхования при наличии у пациента медицинских показаний», – сообщил главный врач Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко Сергей Богданов.
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