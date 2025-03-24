Нижегородская и Тюменская области обменялись опытом работы по улучшению инвестклимата в регионах Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Делегация Нижегородской области посетила Тюменскую область для обмена опытом по улучшению делового климата. Повышение качества работы с инвесторами и их поддержка с 2025 года стали одними из задач национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

В состав делегации вошли заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, генеральный директор Корпорации развития региона Игорь Ищенко и заместитель генерального директора Корпорации по стратегии и развитию Антон Гаранин.

«Нижегородская и Тюменская области – регионы с развитой промышленностью, которые активно работают над улучшением инвестиционного климата. Детально изучим опыт коллег и проанализируем, что мы могли бы внедрить у нас в регионе. В этом году, в том числе по инициативе Агентства стратегических инициатив, межрегиональное сотрудничество развивается очень активно, для нас это уже восьмой регион, с которым проводим такой обмен опытом. Несмотря на то, что регионы конкурируют за инвесторов, совместная работа нацелена на повышение привлекательности для ведения бизнеса в стране в целом, от чего в итоге выиграют все», - отметил Андрей Саносян.

В ходе визита нижегородская делегация встретилась с инвестиционной командой Тюменской области во главе с заместителем губернатора региона Андреем Пантелеевым.

«Наши регионы объединяет то, что во многих сферах деятельности мы являемся лидерами в стране. Откровенный разговор касался опыта взаимоотношений с федеральным центром, интересна для нас информация о деятельности Корпорации развития Нижегородской области. В целом вопросы, с которыми мы сталкиваемся в ходе реализации различных проектов, одинаковые, поэтому обмен мнениями по их решению был очень полезен. Есть хорошие перспективы сотрудничества в промышленности и туризме. В ближайшем будущем планируем ответную поездку в Нижний Новгород», - поделился по итогам встречи Андрей Пантелеев.

Еще одна встреча состоялась на площадке Инвестиционного агентства Тюменской области. Генеральный директор агентства Николай Пуртов рассказал о практиках Проектного офиса по сопровождению инвестиционных проектов, внедрении регионального инвестиционного стандарта и цифровых услугах для инвесторов. В 2023 году практика функционирования Проектного офиса по сопровождению инвестиционных проектов в Тюменской области была отмечена АСИ «Смартека» как лучшая практика для решения социально-экономических задач регионов РФ.

Нижегородская делегация представила опыт работы Корпорации развития и бережливый проект «Сквозной инвестиционный поток». Проект направлен на упрощение и цифровизацию процесса взаимодействия инвестора с органами исполнительной власти и ресурсоснабжающими организациями. В 2022 году Нижегородская область вошла в число семи пилотных регионов по его реализации. Планируется дальнейшее распространение проекта на все регионы, в том числе в рамках «Бережливых технологий» — одного из трех новых элементов регионального инвестиционного стандарта. На региональном уровне уже был реализован ряд мероприятий, которые позволили сократить инвестиционно-строительный цикл на 25%.

«Мы с большим интересом следим за опытом Нижегородской области по оптимизации процессов подключения к инженерной инфраструктуре, в части взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями по сокращению сроков и документов. Особо привлекают цифровые решения, такие как «Личный кабинет застройщика» и «Личный кабинет инвестора». Нам будет интересен обмен опытом в любой удобной форме: онлайн-консультаций, вебинаров, предоставлении методических материалов», - прокомментировал генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов.

В завершение встречи генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко и генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов подписали соглашение о сотрудничестве.