Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
27 марта 2025 15:06  [14] ВТБ: каждый пятый житель ПФО сместил фокус с личной жизни на карьеру
27 марта 2025 15:00  [17] ОМК создаст первый в России детский технопарк с металлургическим уклоном
27 марта 2025 14:36  [89] С "Нижегородавтодора" принудительно взыщут 39 млн рублей долга по зарплате
27 марта 2025 14:23  [112] Нижегородская и Тюменская области обменялись опытом работы по улучшению инвестклимата в регионах
27 марта 2025 14:20  [104] Депутат ЗСНО высказался о финансовом аспекте слияния Нижнего Новгорода и Кстова
27 марта 2025 12:09  [155] В ВТБ ожидают смягчения политики ЦБ по ключевой ставке в сентябре
27 марта 2025 11:55  [139] Проекты ЛУКОЙЛА получили награды в области устойчивого развития
27 марта 2025 10:02  [359] Шесть ресторанов из Нижнего Новгорода попали в шорт-лист престижной премии
27 марта 2025 09:48  [274] Глеб Никитин и глава ФАС обсудили изменения в тарифном регулировании
26 марта 2025 18:39  [373] Проект "правительственного квартала" в районе Сенной оценили в 47 млн рублей
Экономика

Нижегородская и Тюменская области обменялись опытом работы по улучшению инвестклимата в регионах

27 марта 2025 14:23  [112] Экономика
Нижегородская и Тюменская области обменялись опытом работы по улучшению инвестклимата в регионах

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Делегация Нижегородской области посетила Тюменскую область для обмена опытом по улучшению делового климата. Повышение качества работы с инвесторами и их поддержка с 2025 года стали одними из задач национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным. 

В состав делегации вошли заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, генеральный директор Корпорации развития региона Игорь Ищенко и заместитель генерального директора Корпорации по стратегии и развитию Антон Гаранин. 

«Нижегородская и Тюменская области – регионы с развитой промышленностью, которые активно работают над улучшением инвестиционного климата. Детально изучим опыт коллег и проанализируем, что мы могли бы внедрить у нас в регионе. В этом году, в том числе по инициативе Агентства стратегических инициатив, межрегиональное сотрудничество развивается очень активно, для нас это уже восьмой регион, с которым проводим такой обмен опытом. Несмотря на то, что регионы конкурируют за инвесторов, совместная работа нацелена на повышение привлекательности для ведения бизнеса в стране в целом, от чего в итоге выиграют все», - отметил Андрей Саносян.

В ходе визита нижегородская делегация встретилась с инвестиционной командой Тюменской области во главе с заместителем губернатора региона Андреем Пантелеевым.

«Наши регионы объединяет то, что во многих сферах деятельности мы являемся лидерами в стране. Откровенный разговор касался опыта взаимоотношений с федеральным центром, интересна для нас информация о деятельности Корпорации развития Нижегородской области. В целом вопросы, с которыми мы сталкиваемся в ходе реализации различных проектов, одинаковые, поэтому обмен мнениями по их решению был очень полезен. Есть хорошие перспективы сотрудничества в промышленности и туризме. В ближайшем будущем планируем ответную поездку в Нижний Новгород», - поделился по итогам встречи Андрей Пантелеев.

Еще одна встреча состоялась на площадке Инвестиционного агентства Тюменской области. Генеральный директор агентства Николай Пуртов рассказал о практиках Проектного офиса по сопровождению инвестиционных проектов, внедрении регионального инвестиционного стандарта и цифровых услугах для инвесторов. В 2023 году практика функционирования Проектного офиса по сопровождению инвестиционных проектов в Тюменской области была отмечена АСИ «Смартека» как лучшая практика для решения социально-экономических задач регионов РФ.
Нижегородская делегация представила опыт работы Корпорации развития и бережливый проект «Сквозной инвестиционный поток». Проект направлен на упрощение и цифровизацию процесса взаимодействия инвестора с органами исполнительной власти и ресурсоснабжающими организациями. В 2022 году Нижегородская область вошла в число семи пилотных регионов по его реализации. Планируется дальнейшее распространение проекта на все регионы, в том числе в рамках «Бережливых технологий» — одного из трех новых элементов регионального инвестиционного стандарта. На региональном уровне уже был реализован ряд мероприятий, которые позволили сократить инвестиционно-строительный цикл на 25%.

«Мы с большим интересом следим за опытом Нижегородской области по оптимизации процессов подключения к инженерной инфраструктуре, в части взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями по сокращению сроков и документов. Особо привлекают цифровые решения, такие как «Личный кабинет застройщика» и «Личный кабинет инвестора». Нам будет интересен обмен опытом в любой удобной форме: онлайн-консультаций, вебинаров, предоставлении методических материалов», - прокомментировал генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов. 

В завершение встречи генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко и генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов подписали соглашение о сотрудничестве.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Инвестиции Нацпроект Предприниматели
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Скорость, лед и адреналин: как прошел Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем Новгороде
24 марта 2025 12:54Скорость, лед и адреналин: как прошел Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph